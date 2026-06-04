Trump sera bien au sommet de l’OTAN en Turquie malgré les tensions avec ses alliés

Le président américain Donald Trump participera au sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN prévu en Turquie au début du mois de juillet. L’annonce a été faite par le secrétaire d’État américain Marco Rubio, mettant fin aux interrogations qui entouraient la présence du dirigeant américain.

Cette confirmation est accueillie avec soulagement dans plusieurs capitales alliées. Bien que les présidents américains participent traditionnellement aux sommets de l’Alliance atlantique, des doutes étaient apparus ces derniers mois en raison des critiques répétées de Donald Trump à l’égard de l’OTAN.

Le président américain reproche notamment à certains partenaires de ne pas soutenir suffisamment les États-Unis dans le conflit qui les oppose à l’Iran. Selon Marco Rubio, l’une des principales sources de frustration de Trump concerne le refus de certains pays membres d’autoriser l’utilisation de leurs bases militaires par les forces américaines en période de crise.

S’exprimant devant le Congrès, le chef de la diplomatie américaine a toutefois insisté sur le fait que Washington restait pleinement engagé au sein de l’Alliance. Il a affirmé que le sommet en Turquie offrirait l’occasion de clarifier plusieurs différends et de discuter de l’avenir de la coopération militaire entre les alliés.

Les relations entre Washington et plusieurs pays européens se sont tendues ces derniers mois. Plusieurs gouvernements du continent ont montré des réticences à participer aux opérations militaires américano-israéliennes contre l’Iran, alimentant les critiques de l’administration Trump.

Malgré ces désaccords, la participation du président américain au sommet est perçue comme un signal de continuité dans les relations transatlantiques. La réunion devrait être marquée par des discussions sur le partage des responsabilités au sein de l’OTAN, les dépenses militaires et les défis sécuritaires auxquels l’Alliance est confrontée dans un contexte international de plus en plus instable.