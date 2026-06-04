David et Jonathan remontent sur scène : 38 ans après leur tube, le duo prépare sa première vraie tournée

Alerte nostalgie ! Les interprètes de Est-ce que tu viens pour les vacances ? participeront en 2027 à la tournée anniversaire RFM Party 80. Une première pour les deux chanteurs, qui n’avaient jamais enchaîné les grandes salles avec des musiciens au sommet de leur succès.

David et Jonathan reprennent la route.

David Marouani, connu aujourd’hui sous le nom de David Gategno, et Jonathan Bermudes vont retrouver le public en 2027 dans le cadre de la tournée RFM Party 80, organisée pour les 20 ans du spectacle consacré aux artistes emblématiques des années 1980. Le duo partagera l’affiche avec notamment Bibie, Début de Soirée, Luna Parker, Pauline Ester et Ryan Paris, sous la conduite de Charly et Lulu.

David et Jonathan avaient déjà recommencé à chanter ensemble ces dernières années, mais ils n’avaient encore jamais vécu une tournée structurée dans de grandes salles, accompagnés par des musiciens. À l’époque de leur succès, leurs apparitions se limitaient principalement à des galas et à des émissions de télévision.

Un refrain devenu indissociable de l’été 1988

David et Jonathan avaient 18 et 20 ans lorsque Est-ce que tu viens pour les vacances ? s’est imposé comme l’un des tubes de l’été 1988. Le titre, composé par David Marouani et écrit par Didier Barbelivien et Pascal Auriat, s’est classé troisième du Top 50 et a obtenu un disque d’or.

Le duo s’était formé quelques années plus tôt sur les bancs du lycée Janson-de-Sailly, à Paris. David composait, Jonathan chantait, et les deux amis ont enregistré plusieurs titres avant de connaître une ascension rapide. Leur répertoire comprend également Bella vita, Gina et Cœur de gosse.

Le succès a été immédiat, mais l’aventure a été courte. Après la sortie de l’album Cœur de gosse, les deux artistes se séparent en 1989. Leur carrière commune s’arrête alors presque aussi vite qu’elle avait commencé.

«On ne s’est pas vus pendant 35 ans!»

La séparation ne s’est pas limitée à une pause musicale. David et Jonathan ont suivi des chemins distincts et sont restés éloignés pendant plusieurs décennies. David résume aujourd’hui cette période sans détour : « On ne s’est pas vus pendant 35 ans ! »

David Marouani a tenté de poursuivre une carrière d’interprète, avant de se consacrer à l’écriture, à la composition et à la réalisation. Sous le nom de David Gategno, il a travaillé pour des artistes comme Céline Dion, Lara Fabian, Natasha St-Pier, Tina Arena, Julio Iglesias et Garou. Il a également expliqué avoir longtemps souffert de l’image laissée par le duo, jugée difficile à dépasser dans le milieu musical.

Jonathan Bermudes s’est éloigné de la chanson pour devenir photographe. Son travail lui a permis de construire une carrière reconnue à l’international, loin de l’exposition médiatique liée aux années David et Jonathan.

Le retour a commencé en 2019

Leur nouvelle histoire ne débute pas en 2026, mais en 2019. L’animateur Jérôme Anthony les convainc alors de rechanter ensemble lors d’une émission caritative organisée au Palais des Congrès. Les deux artistes retrouvent le plaisir de partager une scène, puis participent à plusieurs galas et rejoignent la troupe Totalement 80. Ces retrouvailles permettent au duo de mesurer la place conservée par ses chansons dans la mémoire du public. Des spectateurs leur racontent avoir rencontré leur conjoint sur leurs titres, avoir reçu leur disque en cadeau ou avoir transmis leurs chansons à leurs enfants. David et Jonathan constatent aussi que leur répertoire est connu par des auditeurs qui n’étaient pas nés à la fin des années 1980.

Une tournée en 2027, avec un véritable groupe sur scène

La tournée RFM Party 80 doit débuter en janvier 2027 et passer par de nombreuses grandes salles françaises, notamment à Toulon, Grenoble, Lille, Lyon, Dijon, Reims, Marseille, Montpellier, Toulouse, Rennes et Paris. Une date est programmée au Dôme de Paris le 18 février 2027. Le spectacle est annoncé comme un concert entièrement joué en direct, avec des musiciens et des collaborations entre les artistes présents. Pour David et Jonathan, cette configuration constitue une nouveauté : même au moment où leurs hits tournaient en boucle à la radio, ils n’avaient jamais effectué de tournée comparable…