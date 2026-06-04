L’ancien président mexicain sort du silence et attaque frontalement Trump

L’ancien président mexicain Andrés Manuel López Obrador est revenu sur le devant de la scène politique avec une virulente critique de son homologue américain Donald Trump, dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Mexico. Dans une lettre publiée mercredi, il a accusé les États-Unis de chercher à affaiblir le mouvement de gauche au pouvoir au Mexique en soutenant l’opposition conservatrice.

López Obrador, qui s’était fait discret depuis son départ de la présidence en 2024, a dénoncé ce qu’il qualifie de « pratiques interventionnistes et sans scrupules » de la part de Washington. Selon lui, certaines actions américaines viseraient à influencer la vie politique mexicaine au détriment du gouvernement actuel.

L’ancien chef de l’État a également apporté son soutien à la présidente Claudia Sheinbaum, qu’il a décrite comme « la meilleure présidente que le Mexique ait connue de notre époque ». Cette déclaration intervient alors que les relations entre les deux pays traversent l’une de leurs périodes les plus tendues depuis plusieurs années.

Dans son message publié sur le réseau social X, López Obrador affirme que Donald Trump a profondément changé depuis son premier mandat. Il rappelle avoir entretenu à l’époque une relation de travail qu’il jugeait constructive avec le dirigeant américain, qu’il décrit alors comme pragmatique et ouvert au dialogue.

« Le Trump d’aujourd’hui est différent de celui que j’ai connu », a-t-il écrit. Selon lui, cette évolution serait liée à l’influence de conseillers et de proches qu’il qualifie de « faux amis », accusés d’avoir poussé le président américain vers des positions plus radicales et conflictuelles.

Cette prise de parole marque le retour politique d’une figure toujours très populaire au Mexique. Elle risque également d’alimenter davantage les tensions diplomatiques entre les deux voisins, déjà confrontés à des désaccords sur plusieurs dossiers majeurs, notamment l’immigration, le commerce et la sécurité régionale.