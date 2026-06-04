La guerre en Iran secoue l’aviation mondiale : les compagnies aériennes réunies en urgence à Rio

Les principaux dirigeants du transport aérien mondial se réuniront ce week-end à Rio de Janeiro dans un contexte particulièrement tendu pour le secteur. La guerre en Iran, qui perturbe les marchés de l’énergie et les routes aériennes internationales, est devenue la principale préoccupation des compagnies aériennes, confrontées à une hausse rapide de leurs coûts d’exploitation.

Le sommet annuel de l’Association du transport aérien international, organisé du 6 au 8 juin, rassemblera des centaines de responsables de compagnies aériennes, de constructeurs, de fournisseurs et d’investisseurs. L’organisation représente plus de 370 compagnies aériennes, soit environ 85 % du trafic aérien mondial.

Avant le déclenchement du conflit, le secteur tablait sur une année record avec des bénéfices estimés à 41 milliards de dollars. Mais la flambée des prix du carburant, provoquée par les tensions au Moyen-Orient, menace désormais ces prévisions. Les analystes s’attendent à ce que les perspectives financières soient revues à la baisse lors de la réunion.

Les compagnies aériennes doivent également faire face à de nombreuses perturbations opérationnelles. La fermeture ou l’évitement de certaines zones aériennes oblige de nombreux transporteurs à effectuer de longs détours, augmentant la consommation de carburant et les temps de trajet. Les grands hubs du Golfe, qui jouent un rôle essentiel dans les correspondances internationales, sont particulièrement exposés à ces difficultés.

Face à l’augmentation des coûts, plusieurs compagnies testent déjà des hausses tarifaires afin de préserver leurs marges. Jusqu’à présent, la demande de voyages reste relativement soutenue, mais les transporteurs surveillent attentivement l’impact que pourraient avoir des billets plus chers sur le comportement des passagers.

Au-delà de la crise immédiate, les dirigeants du secteur devront également aborder d’autres défis majeurs, notamment les retards persistants dans les livraisons d’avions et les difficultés d’approvisionnement en carburants d’aviation durables. Ces obstacles compliquent les efforts de l’industrie pour atteindre ses objectifs climatiques, alors même que le secteur fait face à l’une des plus graves turbulences économiques depuis la pandémie de Covid-19.