Legrand annonce la suppression de 178 postes en France et la fermeture de quatre sites d’ici 2028

Le groupe industriel Legrand a annoncé jeudi un plan de réorganisation de ses activités en France qui se traduira par la fermeture de quatre sites et la suppression de 178 postes d’ici à 2028. Spécialisé dans les infrastructures électriques et numériques pour les bâtiments, le groupe explique vouloir renforcer la compétitivité de sa production française dans un contexte de concurrence internationale accrue et d’évolution des marchés.

Basée à Limoges, l’entreprise prévoit de regrouper les activités concernées au sein d’autres usines françaises afin de spécialiser davantage ses sites industriels. Selon la direction, cette stratégie doit permettre d’améliorer les performances industrielles, de moderniser les outils de production et de consolider certaines activités jugées stratégiques pour le groupe.

Plus de 80 millions d’euros d’investissements annoncés

Parallèlement à cette restructuration, Legrand affirme vouloir investir plus de 80 millions d’euros dans ses sites français au cours des prochaines années. Le groupe présente ce plan comme une démarche visant à préserver durablement le « fabriqué en France » en renforçant la compétitivité de ses usines et en développant de nouvelles capacités industrielles sur le territoire national.

Pour accompagner les salariés concernés, l’entreprise indique qu’elle mettra en place des solutions de reclassement interne ainsi qu’un dispositif de départs volontaires à la retraite. Cette annonce intervient alors que plusieurs grands groupes industriels français ont engagé ces derniers mois des restructurations destinées à adapter leur appareil de production aux nouvelles contraintes économiques, technologiques et environnementales.