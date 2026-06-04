Île-de-France : 315 millions de colis livrés en un an, l’explosion du e-commerce met les routes sous pression

L’Île-de-France n’a jamais reçu autant de colis. Selon une étude publiée par l’Institut Paris Region, quelque 315 millions de colis ont été distribués aux particuliers et aux professionnels en 2025, soit une moyenne de 17 colis par habitant. Cette croissance spectaculaire est portée par l’essor continu du commerce en ligne et l’influence grandissante des plateformes internationales, qui ont profondément transformé les habitudes de consommation des Français.

L’étude souligne que cette hausse repose en grande partie sur des envois de faible volume : 75 % des colis distribués pèsent moins de trois kilos. Parmi eux, 12,5 % proviennent directement de Chine. L’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, devenu l’une des principales portes d’entrée du fret express en Europe, a traité près de 773 millions d’articles en 2024, contre seulement 170 millions deux ans plus tôt, illustrant l’ampleur du phénomène.

Un impact croissant sur le trafic et l’environnement

Cette massification des livraisons a des conséquences directes sur la circulation. Chaque semaine, près de 3,5 millions de colis sont transportés ou distribués par des véhicules utilitaires légers dans la région. Ces derniers représentent désormais 20 % du trafic routier francilien et occupent près de 30 % de l’espace de voirie en raison des nombreux arrêts nécessaires aux opérations de livraison.

Au-delà des difficultés de circulation, l’Institut Paris Region alerte également sur les conséquences environnementales de cette explosion du e-commerce. Les volumes d’emballages en carton restent considérables malgré les efforts d’optimisation logistique, tandis que la gestion des retours demeure problématique. Certaines marchandises retournées sont parfois détruites lorsque leur coût de traitement dépasse leur valeur marchande. Face à l’arrivée massive de colis en provenance de Chine, les autorités françaises et européennes multiplient désormais les mesures pour tenter de réguler ces flux, avec notamment la mise en place de nouvelles taxes et droits de douane sur les petits colis importés.