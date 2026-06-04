Meubles : Parisot Industrie va demander son placement en redressement judiciaire

Le fabricant français de meubles Parisot Industrie, implanté dans les Vosges et en Haute-Saône, s’apprête à demander son placement en redressement judiciaire. L’entreprise, qui emploie environ 400 salariés, traverse une nouvelle période de fortes difficultés économiques, selon des informations révélées mercredi par l’AFP.

Selon la CGT et l’actionnaire du groupe, P3G, cette décision intervient dans un contexte marqué par l’effondrement du marché du meuble, la hausse des coûts de production et une conjoncture économique défavorable qui pèse sur l’ensemble du secteur de l’ameublement.

Un secteur du meuble sous pression

Fondée en 1936 et spécialisée dans le meuble en kit, l’entreprise basée à Saint-Loup-sur-Semouse fait partie des acteurs historiques de l’industrie française du meuble. Le groupe a déjà connu plusieurs épisodes de difficultés financières au cours de la dernière décennie, avec notamment une procédure de sauvegarde en 2012 puis un redressement judiciaire en 2019 avant d’être repris par son actionnaire actuel.

Cette nouvelle procédure vise à permettre à l’entreprise de poursuivre son activité tout en recherchant des solutions de restructuration. L’avenir des sites de production et des centaines d’emplois concernés suscite désormais une vive inquiétude parmi les salariés et les représentants syndicaux, alors que le marché français du meuble continue de souffrir du ralentissement de la consommation des ménages.