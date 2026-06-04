Privé de Mondial sur TF1, Grégoire Margotton rejoint France Inter pour faire vivre les Bleus

La voix habituelle de l’équipe de France sur TF1 ne commentera aucun match de la Coupe du monde 2026 à la télévision. Grégoire Margotton sera néanmoins présent pendant la compétition grâce à un rôle d’intervenant sur France Inter, notamment lors de deux soirées consacrées aux Bleus.

TF1 absent de la Coupe du monde, Margotton sans match à commenter

Grégoire Margotton ne sera pas au micro de TF1 pendant la Coupe du monde 2026. La première chaîne ne retransmettra aucune rencontre du tournoi organisé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les droits de diffusion en France sont détenus par M6 pour 54 matchs en clair et par beIN Sports pour l’intégralité des 104 rencontres. Commentateur des matchs de l’équipe de France sur TF1, Grégoire Margotton est directement concerné par cette absence. Il ne pourra donc pas accompagner les Bleus à la télévision comme lors des précédentes grandes compétitions diffusées par son groupe.

Une présence régulière à 17 heures sur France Inter

France Inter a annoncé l’arrivée de Grégoire Margotton dans son dispositif consacré au Mondial. Le journaliste interviendra pendant la compétition dans plusieurs émissions quotidiennes diffusées de 17 heures à 18 heures. Ces rendez-vous seront animés par Matthieu Noël dans Zoom Zoom Club et par Mehdi Maïzi dans À la régulière, une émission spéciale consacrée à la Coupe du monde. L’antenne reviendra sur les matchs, les équipes, les joueurs et les principaux faits du tournoi avec des invités issus du football et de la culture populaire.

Deux soirées avec les Bleus

Grégoire Margotton participera également à deux soirées événement autour des matchs de groupe de l’équipe de France. Il sera présent pour France-Irak, programmé le lundi 22 juin à 23 heures, puis pour France-Norvège, prévu le vendredi 26 juin à 21 heures. Ces émissions seront présentées par Mehdi Maïzi, accompagné du comédien Ngiraan Fall. Elles mêleront discussions, invités, quiz et anecdotes pendant les rencontres des Bleus.

Un rôle d’intervenant, pas de commentateur

Grégoire Margotton n’est pas annoncé comme commentateur en direct des matchs sur France Inter. Son rôle sera celui d’un intervenant chargé d’apporter son expérience, sa connaissance du football et son regard sur la compétition. Les soirées de France Inter ne seront pas conçues comme des commentaires sportifs traditionnels, mais comme des rendez-vous à suivre autour du match. La retransmission radio en direct de l’ensemble des rencontres de l’équipe de France sera assurée par franceinfo.