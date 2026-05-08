Trump et Lula affichent leur satisfaction après deux heures de réunion

Les deux présidents ont salué une rencontre cordiale à la Maison-Blanche jeudi, malgré leurs profondes divergences politiques et le dossier iranien.

Donald Trump et Luiz Inácio Lula da Silva ont multiplié les gestes d’apaisement jeudi après leur rencontre à la Maison-Blanche. Le président américain a qualifié son homologue brésilien de « très dynamique », tandis que ce dernier a parlé d’une « relation sincère ». L’entretien a duré plus de deux heures et demie, un format inhabituellement long pour ce type de rendez-vous bilatéral. Les deux dirigeants admettent une certaine « alchimie » personnelle, malgré leurs positions idéologiques aux antipodes.

Des divergences persistantes sur l’Iran

Les relations diplomatiques entre Brasilia et Washington ont connu des turbulences ces derniers mois. Les divergences restent nombreuses, notamment sur le conflit en Iran où les deux capitales défendent des approches radicalement différentes. Leur première rencontre officielle s’était déroulée en octobre dernier en Malaisie, dans un climat déjà cordial qui contrastait avec les tensions diplomatiques entre les deux nations.

Le président brésilien s’est montré confiant sur l’élection présidentielle d’octobre prochain dans son pays. Il estime que Donald Trump n’exercera « pas la moindre influence » sur ce scrutin, écartant toute ingérence américaine. Cette déclaration intervient alors que Lula brigue un nouveau mandat dans un contexte politique tendu au Brésil.