Le cessez-le-feu vacille déjà : l’Ukraine dénonce de nouvelles attaques russes

Le fragile cessez-le-feu conclu entre l’Ukraine et la Russie montre déjà de sérieux signes d’effondrement. Des responsables ukrainiens ont affirmé lundi que des frappes de drones russes et des affrontements continuaient sur plusieurs secteurs du front malgré l’accord négocié sous médiation américaine.

Le cessez-le-feu, prévu du 9 au 11 mai, avait été annoncé vendredi dans le cadre des efforts diplomatiques menés par le président américain Donald Trump pour tenter de mettre fin à plus de quatre années de guerre depuis l’invasion russe de 2022.

Selon les autorités militaires et régionales ukrainiennes, des attaques de drones russes ont encore été signalées au cours des dernières vingt-quatre heures, tandis que les combats se poursuivaient sur certaines portions du front.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu dimanche que Moscou semblait avoir réduit les frappes aériennes massives et les tirs de missiles à longue portée, mais il a accusé les forces russes de poursuivre leurs offensives terrestres dans plusieurs zones stratégiques où elles tentent d’avancer.

De son côté, le ministère russe de la Défense accuse également Kiev de violer l’accord. Moscou affirme avoir abattu 57 drones ukrainiens au cours des dernières vingt-quatre heures et assure avoir répondu « de manière symétrique » aux actions ukrainiennes sur le terrain.

Aucune mise à jour officielle détaillée n’avait encore été publiée lundi matin par les autorités russes concernant l’évolution exacte de la situation militaire.

La montée des accusations croisées alimente les craintes d’un effondrement rapide du cessez-le-feu, alors que Washington espérait obtenir une prolongation de la trêve afin de relancer des discussions de paix plus larges.

Depuis le début de la guerre, les tentatives de cessez-le-feu ont régulièrement échoué, chaque camp accusant l’autre de violations. Malgré les efforts diplomatiques américains, les combats continuent de faire des victimes et de déstabiliser l’ensemble de la région.

L’avenir des négociations reste désormais incertain, alors que les lignes de front demeurent actives et que la méfiance entre Kiev et Moscou reste profonde.