Tentative d’assassinat contre Trump : l’accusé plaide non coupable devant la justice fédérale

L’homme accusé d’avoir tenté d’assassiner le président américain Donald Trump lors d’un gala de presse à la Maison Blanche a plaidé non coupable lundi devant un tribunal fédéral à Washington.

Le suspect, identifié comme Cole Allen, âgé de 31 ans et originaire de Californie, est poursuivi pour tentative d’assassinat du président, agression contre un agent fédéral ainsi que plusieurs infractions liées aux armes à feu. Lors de sa comparution, il n’a pas pris la parole, laissant son avocate, Tezira Abe, répondre en son nom.

Selon les procureurs fédéraux, Cole Allen aurait tenté de mener une attaque contre Donald Trump et plusieurs membres de son administration lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche organisé le 25 avril au Washington Hilton. Les autorités affirment qu’il aurait tiré avec un fusil de chasse sur un agent des services secrets américains avant de forcer un point de contrôle de sécurité.

Les enquêteurs soutiennent également que le suspect s’était rendu à Washington en train avec plusieurs armes, dont un fusil de chasse, un pistolet et des couteaux. Il aurait réservé une chambre dans l’hôtel accueillant l’événement afin de préparer son attaque.

Lors de cette brève audience devant le juge fédéral Trevor McFadden, Cole Allen est apparu vêtu d’une combinaison orange et menotté à la taille. Le magistrat supervisera la suite de cette affaire qui continue de susciter une vive attention aux États-Unis.

La défense a par ailleurs demandé la disqualification de plusieurs membres de l’administration Trump présents lors du dîner, sans que les détails précis de cette requête n’aient encore été rendus publics.

Cette affaire intervient dans un climat politique particulièrement tendu aux États-Unis, où les questions de sécurité entourant les responsables politiques et les grands événements publics font l’objet d’une vigilance renforcée depuis plusieurs années.