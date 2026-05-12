Washington alerte les banques : le réseau du CGRI accusé de contourner massivement les sanctions américaines

Les États-Unis ont émis lundi un avertissement à l’attention des institutions financières internationales, les mettant en garde contre les tentatives du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne de contourner les sanctions américaines. Cette alerte intervient dans un contexte de fortes tensions autour de l’Iran et de craintes d’une reprise des hostilités.

Le réseau américain de lutte contre les crimes financiers, le FinCEN, rattaché au département du Trésor, a indiqué que cette mise en garde vise à aider les banques à identifier les circuits de financement utilisés pour soutenir les activités du Corps des gardiens de la révolution islamique et de ses structures affiliées.

Selon les autorités américaines, le CGRI utiliserait un ensemble de sociétés écrans, d’infrastructures liées aux actifs numériques et divers prestataires de services financiers afin de contourner les sanctions en vigueur. Ces mécanismes complexes permettraient de dissimuler l’origine et la destination des fonds.

Le FinCEN affirme que les transactions liées aux actifs numériques en Iran atteindraient plusieurs milliards de dollars par an, citant des estimations du secteur. Une partie de ces flux serait directement ou indirectement liée à des entités gouvernementales iraniennes, dont les Gardiens de la révolution, selon l’alerte publiée.

Cette mise en garde intervient alors que le président américain Donald Trump a récemment déclaré qu’un cessez-le-feu avec l’Iran était « en soins palliatifs », après le rejet par Téhéran d’une proposition américaine de paix. Ces déclarations ont ravivé les inquiétudes d’une reprise du conflit, qui dure depuis plusieurs semaines et a déjà provoqué de lourdes pertes humaines et des perturbations énergétiques.

Parallèlement, Washington a renforcé sa pression économique sur l’Iran en annonçant de nouvelles sanctions visant des individus et entreprises accusés d’aider le pays à se procurer des armes et des composants destinés à ses programmes de drones et de missiles balistiques. Les autorités américaines entendent ainsi compliquer davantage les capacités de financement du réseau militaire iranien.