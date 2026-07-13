Venezuela : 4 333 morts après les séismes, Caracas réclame son or à Londres

Les autorités vénézuéliennes ont annoncé la création de logements temporaires pour les dizaines de milliers de personnes déplacées par les tremblements de terre du 24 juin, dont le bilan s’élève désormais à au moins 4 333 morts.

Les autorités vénézuéliennes ont annoncé la création de logements temporaires pour les dizaines de milliers de personnes déplacées par les tremblements de terre du 24 juin, dont le bilan s’élève désormais à au moins 4 333 morts.

Le 24 juin, deux séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé Caracas et l’État côtier de La Guaira, rasant des immeubles entiers. Plus de 850 bâtiments sont détruits ou gravement endommagés. Quelque 19 000 personnes vivent encore dans des camps de fortune installés dans des stades, des écoles ou sur des places publiques.

C’est Jorge Rodriguez, président de l’Assemblée nationale et frère de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui a annoncé samedi la mise en place de logements temporaires. Il n’a pas précisé le nombre de personnes toujours portées disparues, mais l’ONU estime que 50 000 individus restent introuvables.

Rodriguez a par ailleurs écarté l’hypothèse d’une suspension des recherches de corps, répondant ainsi aux craintes des familles que les décombres soient déblayés sans discernement.

Le gouvernement a identifié plus de 40 terrains dans l’État de La Guaira, représentant environ 584 000 mètres carrés, pour y construire de nouveaux logements. Les estimations officielles chiffrent à quelque 25 000 le nombre d’habitations nécessaires. La pression est d’autant plus forte que les écoles accueillant des sinistrés devront être libérées à la rentrée de septembre.

Pour financer la reconstruction, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a officiellement demandé cette semaine à la Banque d’Angleterre de restituer les réserves d’or vénézuéliennes. « Cet or appartient à notre peuple et doit être mis à son service », a-t-elle déclaré. Elle a également sollicité le Fonds monétaire international afin qu’il débloque des ressources financières destinées aux situations d’urgence.