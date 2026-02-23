Mexique : les enjeux sécuritaires s’invitent dans le débat à l’approche de la Coupe du monde 2026

À quelques mois de la Coupe du monde de football 2026, que le Mexique doit coorganiser avec les États-Unis et le Canada, la situation sécuritaire du pays suscite de nouvelles inquiétudes. Plusieurs événements ont ravivé les interrogations sur la capacité des autorités à garantir un climat stable à l’approche de ce rendez-vous sportif mondial.

La mort d’El Mencho, présenté comme un baron de la drogue et chef d’un cartel local, lors d’une opération des forces de l’ordre, a provoqué une flambée de violences dans plusieurs régions du pays. Des affrontements, blocages et actes d’intimidation ont été signalés dans différentes zones, illustrant la fragilité persistante du contexte sécuritaire mexicain. Même circonscrits géographiquement, ces événements ont un impact immédiat sur la perception internationale du pays, en particulier lorsqu’un événement d’ampleur mondiale se profile.

Les villes hôtes sous surveillance

Le Mexique doit accueillir plusieurs rencontres du tournoi, notamment à Mexico, Guadalajara et Monterrey. Si les violences ne concernent pas directement toutes ces villes hôtes, elles interrogent sur la sécurité des supporters, des délégations et des infrastructures. Les autorités mexicaines assurent travailler depuis plusieurs mois en coordination avec la FIFA afin de mettre en place des dispositifs de sécurité renforcés, combinant forces fédérales, police locale et coopération internationale.

Des menaces et un climat de tension à Guadalajara

Dans ce contexte déjà tendu, le cartel associé à El Mencho aurait diffusé des messages menaçants, affirmant qu’il ciblerait toute personne présente dans les rues et demandant aux habitants de Guadalajara de rester chez eux. Ces déclarations contribuent à accentuer le climat de peur et à nourrir les inquiétudes autour de la stabilité du pays à l’approche du tournoi.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, le défi pour le Mexique sera double : rassurer la communauté internationale tout en garantissant la sécurité sur l’ensemble de son territoire. Si les organisateurs rappellent que de nombreux précédents événements internationaux se sont déroulés sans incident grave, le contexte actuel impose une vigilance accrue et un suivi constant de la situation sécuritaire, largement scrutée par les médias internationaux et les instances sportives.