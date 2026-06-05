Starmer recadre Elon Musk après une polémique explosive : « Qu’il cesse de s’ingérer dans la politique britannique »

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a vivement critiqué jeudi Elon Musk, l’appelant à cesser de s’immiscer dans les affaires politiques du Royaume-Uni. Cette déclaration intervient après la diffusion sur X de messages liés à une affaire de meurtre qui a provoqué une vive émotion dans le pays et déclenché des manifestations.

L’affaire concerne Henry Nowak, un jeune homme de 18 ans mort après avoir été poignardé l’an dernier. Selon les éléments présentés devant la justice, son agresseur avait faussement accusé la victime de racisme avant l’attaque. L’auteur des faits, un homme de confession sikhe, a été condamné lundi.

La diffusion récente de vidéos montrant des policiers intervenant alors que le jeune homme agonisait a suscité une importante controverse. Les images ont alimenté un débat national sur le comportement des forces de l’ordre et sur leur manière de traiter les personnes issues de différentes communautés ethniques.

Keir Starmer a reconnu que la police devait répondre à des questions sérieuses concernant sa gestion de l’incident. Toutefois, il a condamné les manifestations violentes qui ont suivi la publication des images, estimant qu’il était inacceptable d’exploiter un drame humain pour attiser les tensions au sein de la société britannique.

Le chef du gouvernement a également ciblé Elon Musk, dont certaines publications sur sa plateforme X ont contribué à amplifier les réactions autour de cette affaire. Starmer a jugé que l’intervention du milliardaire dans le débat politique britannique était déplacée et a appelé à davantage de responsabilité dans la diffusion de contenus susceptibles d’alimenter les divisions.

Cette nouvelle confrontation illustre les tensions croissantes entre plusieurs gouvernements européens et les grandes plateformes numériques. Elle intervient également alors que Starmer a apporté son soutien à une plainte déposée par un parlementaire britannique concernant certains contenus générés par Grok, l’intelligence artificielle développée par les sociétés d’Elon Musk.