Présidentielle au Pérou : Keiko Fujimori en tête avec un programme sécuritaire et pro-américain

À la veille de l’élection présidentielle au Pérou, Keiko Fujimori apparaît en tête des intentions de vote avec environ 15 %, dans un scrutin marqué par la présence d’un nombre record de candidats. La candidate de droite, déjà en lice à plusieurs reprises, a centré sa campagne sur la sécurité et la lutte contre la criminalité.

Elle s’est engagée à expulser les migrants en situation irrégulière et à mobiliser l’armée pour reprendre le contrôle des prisons. Elle propose également de réformer le système judiciaire, évoquant notamment le rétablissement de dispositifs controversés utilisés sous la présidence de son père.



Keiko Fujimori affiche aussi sa volonté de renforcer les liens économiques avec Washington, dans un contexte de rivalité accrue entre les États-Unis et la Chine en Amérique latine. Elle souhaite attirer davantage d’investissements américains tout en encourageant une implication plus forte des partenaires occidentaux.

Le scrutin intervient dans un climat de forte instabilité politique, le pays ayant connu plusieurs changements de présidents ces dernières années. Plusieurs candidats restent au coude-à-coude derrière la favorite, tandis que les électeurs doivent également renouveler le Parlement dans le cadre du retour à un système bicaméral.