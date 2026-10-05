— AS Nancy Lorraine: deux joueurs mis en examen pour «viol en réunion» et placés en détention provisoire

Deux joueurs de l’AS Nancy Lorraine ont été mis en examen pour « viol en réunion » et placés en détention provisoire. Les deux footballeurs, dont l’identité n’a pas été rendue publique, sont soupçonnés d’être impliqués dans des faits dénoncés par une femme de 22 ans. Lundi matin, le club de Ligue 2 n’avait pas souhaité réagir publiquement à cette affaire.

Une femme de 22 ans dénonce des faits commis dans la nuit du 25 au 26 septembre

Les faits faisant l’objet de l’instruction auraient été commis dans la nuit du 25 au 26 septembre. Une femme âgée de 22 ans affirme avoir été victime d’un viol impliquant les deux joueurs. Les circonstances précises de cette nuit, le lieu des faits et les versions données par les différents protagonistes n’ont pas été rendus publics.

L’enquête est menée à Nancy. Les deux joueurs ont été interpellés mercredi 30 septembre par les enquêteurs de la direction interdépartementale de la police nationale de Meurthe-et-Moselle, avant d’être placés en garde à vue.

Interpellés le 30 septembre, déférés deux jours plus tard

Le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, a confirmé le déroulement de la procédure. Les deux footballeurs « ont été interpellés et placés en garde à vue le 30 septembre et déférés au parquet le 2 octobre ».

À l’issue de leur garde à vue, vendredi 2 octobre, ils ont été présentés à un juge d’instruction de Nancy. Le magistrat a décidé de les mettre en examen pour « viol en réunion ». Ils ont ensuite été présentés au juge des libertés et de la détention, qui a ordonné leur placement en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet.

Cette décision signifie que les deux joueurs sont désormais incarcérés pendant la poursuite de l’instruction. Leur mise en examen ne constitue cependant pas une déclaration de culpabilité. Les deux hommes restent présumés innocents tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive.

L’identité des deux joueurs toujours tenue secrète

L’identité des deux footballeurs n’a pas été communiquée. Aucun élément public ne permet donc, à ce stade, de désigner les joueurs concernés au sein de l’effectif nancéien. Les autorités judiciaires n’ont pas davantage donné de précisions sur les déclarations des deux mis en examen lors de leur garde à vue ou devant le juge d’instruction.

Le placement en détention provisoire donne toutefois une dimension particulièrement lourde à cette affaire. Dans une autre procédure concernant un joueur professionnel, Achraf Hakimi doit être jugé pour viol après la confirmation de son renvoi devant la cour criminelle par la Cour de cassation. Le défenseur du PSG conteste les faits qui lui sont reprochés et reste lui aussi présumé innocent.

L’AS Nancy Lorraine garde le silence

L’AS Nancy Lorraine n’avait pas réagi publiquement dans l’immédiat. Le club, qui évolue cette saison en Ligue 2, n’a diffusé aucun communiqué concernant la mise en examen et l’incarcération de ses deux joueurs.

Le silence du club pourrait devenir plus difficile à maintenir avec la reprise des entraînements et les prochaines rencontres, les deux joueurs concernés étant actuellement détenus. L’ASNL devra notamment gérer leur absence sportive pendant toute la durée de leur incarcération, sauf décision ultérieure de remise en liberté.

Le football professionnel a déjà été confronté ces dernières années à plusieurs procédures pénales visant des joueurs ou d’anciens joueurs. En avril, l’ancien joueur de l’OM Joey Barton avait notamment été placé derrière les barreaux dans une affaire de violente agression.

Pour les deux joueurs de Nancy, l’instruction doit désormais établir précisément ce qui s’est passé dans la nuit du 25 au 26 septembre. À ce stade, la justice leur reproche des faits qualifiés de « viol en réunion », tandis que leur identité et les détails du dossier restent couverts par l’enquête.