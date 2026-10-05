— France-Belgique ce soir: les Bleus de Zidane jouent la première place

Ce soir, l'équipe de France accueille la Belgique au Stade de France pour un match décisif de la Ligue des nations. En tête du groupe A1, les Bleus peuvent creuser l'écart sur leurs rivaux avec une victoire. Zinédine Zidane espère finir son premier rassemblement invaincu, malgré les absences de Mbappé et Upamecano.

L’équipe de France retrouve déjà la Belgique. Une semaine après leur victoire 1-0 à Bruxelles, les Bleus reçoivent les Diables Rouges ce lundi à 20h45 au Stade de France, pour la 4e journée de la Ligue des nations. Leaders du groupe A1 avec 7 points, les hommes de Zinédine Zidane peuvent prendre quatre longueurs d’avance sur leur principal adversaire en cas de victoire. La rencontre sera diffusée en clair sur TF1 et en streaming sur TF1+.

Ce quatrième match marque aussi la fin du tout premier rassemblement de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Après deux victoires à l’extérieur puis un nul face à l’Italie, le nouveau sélectionneur est toujours invaincu depuis sa prise de fonctions.

La France leader avec un point d’avance sur la Belgique

Les Bleus abordent ce deuxième France-Belgique en une semaine en position de force. Ils comptent 7 points après trois journées, contre 6 pour les Belges. La France s’est d’abord imposée 1-0 en Turquie avant de réussir le même résultat à Bruxelles, puis a été tenue en échec 1-1 vendredi soir par l’Italie au Stade de France.

La Belgique a de son côté parfaitement réagi à sa défaite face aux Français en dominant la Turquie 3-0 vendredi. Le classement rend donc cette rencontre particulièrement importante : une victoire française porterait l’écart à quatre points alors qu’il ne resterait plus que deux journées à disputer, en novembre.

Michael Olise avait délivré les Bleus à Bruxelles

Le souvenir du match aller reste très frais. Le 28 septembre, la France avait longtemps buté sur la défense belge avant de trouver l’ouverture à la 88e minute. Michael Olise avait offert la victoire aux Bleus au terme d’une rencontre globalement dominée par les Français.

Zidane avait alors procédé à neuf changements par rapport à son premier onze aligné en Turquie, donnant du temps de jeu à plusieurs nouveaux internationaux. Une rotation qui n’avait pas empêché la France de conserver la maîtrise du ballon et de décrocher un deuxième succès consécutif.

Olise a confirmé quelques jours plus tard face à l’Italie en inscrivant également le but français sur coup franc. Le joueur du Bayern Munich est ainsi l’un des hommes forts de ce début de mandat de Zidane.

Mbappé absent, Upamecano suspendu

La France sera encore privée de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus, touché au genou gauche lors du déplacement en Turquie, a quitté le rassemblement et n’a pas été remplacé. Dayot Upamecano manquera également la rencontre après son expulsion contre l’Italie.

Zidane a annoncé de nouveaux changements pour ce quatrième match disputé en onze jours. « On est 23, je veux utiliser tout le monde. On va faire des changements intelligents pour rester compétitifs pour ce match-là », a expliqué le sélectionneur.

Mike Maignan est attendu dans les buts. Jules Koundé, Jérémy Jacquet, Maxence Lacroix et Adrien Truffert sont annoncés parmi les principaux candidats pour composer la défense. Manu Koné et Eduardo Camavinga pourraient retrouver une place au milieu tandis que Michael Olise devrait encore être titulaire. Esteban Lepaul et Bradley Barcola font également partie des joueurs pressentis pour débuter.

La Belgique privée de De Bruyne et Tielemans

Les absences sont également importantes chez les Diables Rouges. Kevin De Bruyne et Youri Tielemans sont tous les deux suspendus après avoir accumulé les avertissements au cours de cette Ligue des nations.

L’absence de De Bruyne intervient alors que le milieu belge venait de réaliser un doublé contre la Turquie. Zidane refuse toutefois de considérer son forfait comme une garantie pour les Français. « J’aurais préféré qu’il soit là, tout le monde aime voir du foot. D’autres joueurs vont prendre le relais, ils ont beaucoup de bons joueurs et je sais que le match sera difficile malgré son absence », a-t-il déclaré.

Mark van Bommel devrait donc profondément modifier son milieu de terrain, avec Romeo Lavia, Nicolas Raskin et Hans Vanaken parmi les solutions envisagées. Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio et Mika Godts sont annoncés devant, tandis que Romelu Lukaku pourrait débuter sur le banc.

Un duel totalement équilibré après 122 ans d’histoire

Cette rencontre possède également une dimension historique. France et Belgique se sont affrontées à 79 reprises depuis 1904 avant le match de ce soir. Le bilan est parfaitement équilibré : 30 victoires françaises, 30 victoires belges et 19 matches nuls.

Une victoire ce lundi permettrait donc à la France de passer devant la Belgique au nombre de succès dans leurs confrontations directes, pour la première fois après plus d’un siècle de duels.

La dynamique récente est nettement favorable aux Bleus. La Belgique n’a plus battu la France depuis 1981 et reste notamment sur les éliminations de la Coupe du monde 2018 et de la Ligue des nations 2021, ainsi que sur plusieurs défaites plus récentes face aux Français.

Zidane veut terminer son premier rassemblement invaincu

Pour Zidane, cette quatrième rencontre doit permettre de conclure positivement un premier rassemblement particulièrement dense. Deux victoires 1-0 contre la Turquie et la Belgique, puis un nul 1-1 face à l’Italie : la France n’a toujours pas perdu depuis son arrivée à la tête des Bleus.

Mark van Bommel prévient néanmoins que la Belgique ne viendra pas au Stade de France pour défendre. « Ce sera notre match le plus difficile. Mais nous voulons jouer notre jeu partout. C’est une des meilleures équipes du monde, mais nous aurions pu la battre à Bruxelles », estime le sélectionneur belge.

Le rendez-vous est fixé à 20h45 au Stade de France, avec une diffusion en direct sur TF1 et TF1+. Entre la première place du groupe, l’invincibilité de Zidane et un face-à-face historique parfaitement équilibré, ce deuxième France-Belgique en huit jours dépasse largement le cadre d’un simple match de début de saison internationale.