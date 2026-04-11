L’ex-joueur de l’OM Joey Barton derrière les barreaux pour une violente agression

Le dossier Joey Barton a brutalement quitté le terrain du sport pour celui du pénal. L’ancien joueur de l’OM et de Premier League est actuellement en détention provisoire dans l’attente de son procès, après avoir été inculpé dans une affaire de violences graves survenues au début du mois de mars dans le nord-ouest de l’Angleterre. Lors d’une audience devant la Liverpool Crown Court, il a plaidé non coupable.

Une affaire qui s’est nouée en quelques jours

Les faits reprochés à Joey Barton remontent au 8 mars 2026. Ce soir-là, une agression est signalée près du Huyton and Prescot Golf Club, dans le Merseyside. La victime, Kevin Lynch, 51 ans, ancien entraîneur du football non professionnel, aurait été grièvement blessée. Dans la foulée, Barton, 43 ans, ainsi que Gary O’Grady, 50 ans, ont été poursuivis pour blessures volontaires avec intention de causer de graves dommages corporels.

Très vite, la justice a choisi la fermeté. Lors d’une première comparution devant un tribunal de première instance, la demande de remise en liberté de Joey Barton a été rejetée. Depuis, l’ex-joueur est resté incarcéré et a comparu par visioconférence depuis la prison de Liverpool lors de l’audience de préparation de son procès.

Barton nie, la justice verrouille le calendrier

Face au tribunal, Joey Barton a clairement contesté les accusations. Il a plaidé non coupable, affichant ainsi une ligne de défense qui laisse présager une bataille judiciaire serrée dans les prochains mois. Son coaccusé, Gary O’Grady, a lui aussi comparu, sans entrer à ce stade dans le détail de sa défense.

Le calendrier, lui, est désormais fixé. Le procès doit s’ouvrir le 1er septembre devant la Liverpool Crown Court. Cette échéance marque le prochain temps fort d’une affaire qui attire déjà une forte attention au Royaume-Uni, à la fois en raison de la gravité des faits allégués et de la notoriété de l’accusé.

Un tournant judiciaire

Pour Joey Barton, l’enjeu est considérable. Ce dossier dépasse largement le simple retentissement médiatique. Il s’agit désormais d’une procédure criminelle lourde, dans laquelle la justice devra déterminer ce qui s’est réellement passé ce 8 mars, établir les responsabilités de chacun et trancher entre la version de l’accusation et celle de la défense.

Dans l’immédiat, une seule certitude s’impose : Barton reste privé de liberté en attendant son passage devant les jurés. Cette détention provisoire donne à l’affaire une dimension encore plus sensible, en soulignant la gravité avec laquelle les autorités judiciaires britanniques considèrent le dossier.

Longtemps associé à un football anglais rugueux et à une personnalité aussi exposée que controversée, Joey Barton voit aujourd’hui son image publique suspendue à une procédure dont l’issue pourrait être déterminante.