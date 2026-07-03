Raffarin : après l’accident de sa voiture de fonction avec un scooter, le parquet ouvre une enquête

Le parquet a annoncé l’ouverture d’une enquête après un accident survenu à Paris impliquant un véhicule de fonction dans lequel se trouvait Jean-Pierre Raffarin. L’ancien Premier ministre était passager du véhicule au moment des faits. La voiture aurait percuté un scooter après le franchissement d’un feu rouge. Une personne circulant à deux-roues a été blessée. L’accident a eu lieu le 11 juin. Le chauffeur du véhicule dépendait du Quai d’Orsay.

Une polémique autour du chauffeur, du gyrophare et du véhicule

Au-delà de l’accident lui-même, la polémique porte sur les moyens mis à disposition de Jean-Pierre Raffarin : une voiture de fonction, un chauffeur et l’usage d’un gyrophare. L’ancien Premier ministre était censé ne plus bénéficier de certains avantages liés à ses anciennes fonctions depuis le début de l’année. Il aurait toutefois continué à disposer d’un véhicule avec chauffeur. Jean-Pierre Raffarin a expliqué que ces moyens lui avaient été attribués dans le cadre d’une mission officielle temporaire et non rémunérée consacrée aux relations sino-françaises.

Raffarin affirme avoir pris des nouvelles de la victime

Jean-Pierre Raffarin a contesté l’idée selon laquelle il aurait quitté les lieux sans se préoccuper de la personne blessée. Il affirme s’être rendu immédiatement à l’hôpital pour prendre des nouvelles de la victime et laisser ses coordonnées. Il dit regretter profondément l’accident.

Une mission diplomatique au cœur de la justification

Pour justifier l’usage du véhicule, Jean-Pierre Raffarin a indiqué qu’une lettre datée du 26 janvier lui avait confié une mission officielle temporaire et non rémunérée sur les relations entre la France et la Chine. Il affirme que, pour l’exercice de cette mission, les Affaires étrangères lui ont affecté une voiture et un conducteur. Cette explication n’a pas éteint la polémique, notamment en raison de l’usage d’un véhicule équipé d’un gyrophare et du statut exact des avantages dont bénéficiait encore l’ancien Premier ministre.

L’enquête devra établir les responsabilités

L’enquête ouverte par le parquet devra préciser les circonstances exactes de l’accident, les conditions d’utilisation du véhicule de fonction, le rôle du chauffeur et la régularité des moyens mis à disposition de Jean-Pierre Raffarin. Elle devra également déterminer si le franchissement du feu rouge est confirmé et dans quelles conditions le véhicule circulait au moment de la collision.