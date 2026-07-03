Mayotte : 85 % des adultes immunisés contre la rougeole, un seuil insuffisant

L’Agence régionale de santé de Mayotte a publié les premiers résultats de l’étude EpiMay 2025 concernant l’immunité de la population adulte contre la rougeole. Les données montrent que 85 % des personnes âgées de 18 ans et plus disposent d’une immunité contre cette maladie hautement contagieuse. Si ce niveau témoigne d’une couverture vaccinale significative sur le territoire, il demeure en deçà des recommandations nationales qui prévoient un seuil minimal de 95 % pour garantir une protection collective efficace.

Cet écart de dix points par rapport à l’objectif national soulève des préoccupations sanitaires pour l’archipel. La rougeole, capable de se propager rapidement dans les populations insuffisamment vaccinées, représente un risque accru lorsque le taux d’immunisation collective n’atteint pas le seuil critique. Les autorités sanitaires s’appuient sur ces nouvelles données pour ajuster leur stratégie de prévention et renforcer les campagnes de vaccination.

Un écart préoccupant avec les objectifs nationaux

Les résultats de cette étude épidémiologique permettront d’identifier les populations les plus vulnérables et d’orienter les actions de santé publique. La stratégie nationale de vaccination fixe des objectifs ambitieux pour éradiquer la circulation du virus sur l’ensemble du territoire français. Mayotte, avec ses spécificités démographiques et géographiques, nécessite une approche adaptée pour combler le retard constaté et atteindre les standards de protection recommandés.