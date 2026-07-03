Affaire Barella : la mère de Rosa porte plainte contre magistrats et enquêteurs

La famille de la fillette décédée dépose une nouvelle plainte visant des magistrats et un gendarme pour leur gestion du dossier.

La mère de Rosa, fillette décédée dans des circonstances dramatiques, a déposé une nouvelle plainte ce jeudi contre plusieurs magistrats et un gendarme impliqués dans l’enquête. Cette initiative vise à dénoncer la gestion du dossier concernant Jérôme Barella, le compagnon de la mère, accusé de viols sur l’enfant. La famille estime que des dysfonctionnements graves ont entaché l’instruction et les investigations menées par les autorités judiciaires.

Une enquête sous surveillance

Cette plainte intervient dans un contexte de tensions autour de la procédure judiciaire ouverte après la mort de Rosa. Les proches de la fillette pointent du doigt des manquements dans le traitement du dossier et réclament que toute la lumière soit faite sur les responsabilités de chacun. L’affaire avait déjà suscité une vive émotion dans l’opinion publique en raison de la gravité des accusations portées contre Jérôme Barella et des circonstances du décès de l’enfant.

Responsabilités en question

Les magistrats et le gendarme visés devront répondre des accusations formulées par la famille. Cette nouvelle procédure pourrait conduire à une enquête interne sur les conditions d’examen du dossier initial. L’affaire continue d’alimenter le débat sur la protection de l’enfance et sur les moyens dont disposent les services judiciaires et policiers pour détecter et prévenir les violences intrafamiliales.