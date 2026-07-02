Incendies dans le Sud : 7.000 départs de feu, 8.700 hectares brûlés

La situation des incendies est jugée « assez tendue » par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui a réuni ce jeudi une cellule de crise interministérielle à Marseille. Depuis le début de la saison, 7 000 départs de feu ont déjà été recensés en France et 8 700 hectares ont brûlé. Le chef du gouvernement a décrit des feux « prématurés » par rapport aux années précédentes, alors que la chaleur revient dans le sud du pays. Malgré cela, aucun département ne devrait être classé en rouge ce week-end. La réunion de crise vise à faire le point sur les incendies en cours, à anticiper les prochains jours et à coordonner les moyens de secours sur les zones les plus exposées.

Dans l’Aude, le feu poussé par le vent

L’incendie autour de Pouzols-Minervois reste l’un des principaux foyers de préoccupation. Le feu a progressé sous l’effet du vent, notamment sur son flanc droit, devenu la tête du feu. Il se dirige vers les communes de Paraza et Sainte-Valière. À 14h30, près de 900 hectares avaient brûlé entre l’Hérault et l’Aude. Les conditions météorologiques restent défavorables, avec des rafales annoncées jusqu’à 70 km/h dans le point de situation communiqué dans l’après-midi.

690 pompiers et de gros moyens aériens engagés

Sur le terrain, 690 sapeurs-pompiers sont mobilisés contre l’incendie de l’Aude. Le dispositif comprend quatre Canadair, un Dash et deux hélicoptères bombardiers d’eau. Trois colonnes de renforts extra-départementaux sont également en transit. Les autorités demandent d’éviter les secteurs touchés afin de ne pas gêner les secours. Les habitants concernés doivent respecter les consignes des pompiers et ne pas saturer les lignes d’urgence.

La canicule pèse sur la végétation

Julien Marion, directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises, a souligné l’effet direct de la vague de chaleur sur la végétation. La sécheresse, le vent et les températures élevées rendent les départs de feu plus probables et leur propagation plus rapide. Les autorités rappellent aussi que neuf incendies sur dix sont d’origine humaine. Les comportements à risque, mégots jetés, travaux produisant des étincelles, feux ou barbecues mal maîtrisés, peuvent provoquer des départs de feu dans des zones déjà fragilisées.

Narbonne, Canet, Bouches-du-Rhône : plusieurs fronts actifs

À Narbonne, un autre incendie s’est déclaré près de La Nautique. Deux maisons ont brûlé, deux autres ont été touchées et 12 personnes ont été mises en sécurité. Dans les Pyrénées-Orientales, un feu s’est déclaré entre Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-Mer, près du secteur des campings. Des évacuations ont été menées, notamment autour des campings Le Brasilia, La Sainte Marie et Marina. La RD81 a été fermée entre Torreilles et Canet-en-Roussillon afin de faciliter l’intervention des secours. Dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers restent mobilisés autour de Lançon-Provence. Un feu a parcouru 260 hectares au nord de Marseille, tandis qu’un second foyer à Rognac a été fixé après avoir brûlé 40 hectares. Plus de 250 pompiers et deux Canadair ont été engagés sur le secteur de Lançon-Provence.

Les autorités appellent à la prudence absolue

La priorité reste la protection des populations et la maîtrise des foyers encore actifs. Les secours demandent de ne pas se rendre dans les zones d’intervention, de laisser libres les axes routiers, de suivre les consignes locales et d’alerter rapidement les secours en cas de départ de feu. Les prochaines heures seront déterminantes, notamment dans l’Aude, où le vent continue de compliquer l’action des pompiers. Le dispositif reste renforcé sur plusieurs départements du Sud, dans une séquence marquée par la chaleur, la végétation sèche et la multiplication des départs de feu.