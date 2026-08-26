Thaïlande : plus de 50 attaques ravivent l’insurrection séparatiste dans le sud du pays

Plus de 50 attaques ont frappé le sud de la Thaïlande, causant trois blessés et des destructions significatives. Ces actions, attribuées au Barisan Revolusi Nasional, reflètent une stratégie de pression sur le gouvernement thaïlandais afin de relancer les négociations interrompues depuis 2013, dans un contexte de conflit qui dure depuis des décennies.

Plus de 50 attaques coordonnées ont visé plusieurs provinces du sud de la Thaïlande durant le week-end, faisant trois blessés et provoquant d’importants dégâts matériels. Des bâtiments et des véhicules ont été incendiés, tandis qu’une voie ferrée a été interrompue dans cette région frontalière de la Malaisie.

Ces violences s’inscrivent dans le conflit qui oppose depuis plusieurs décennies les autorités thaïlandaises à des groupes séparatistes musulmans malais. Le principal mouvement rebelle, le Barisan Revolusi Nasional (BRN), mène depuis les années 1960 une lutte armée dans le sud du pays. Depuis 2004, l’insurrection a fait plus de 7 000 morts, sur fond de revendications liées à l’identité culturelle, à la représentation politique et au développement économique.

Une nouvelle démonstration de force des insurgés

Les attaques contre des bâtiments administratifs et des infrastructures publiques témoignent d’une capacité persistante de coordination des insurgés malgré la forte présence des forces de sécurité. Selon plusieurs analystes cités par l’AFP, ce type d’opérations est fréquent dans la région et leur coordination semble s’être renforcée depuis le début de l’année. Cinq militaires avaient notamment été tués en juillet lors d’une attaque contre un poste de contrôle dans la province de Narathiwat, qui avait également fait six blessés parmi les civils.

La nouvelle série de violences pourrait aussi traduire une volonté de faire pression sur le gouvernement thaïlandais. Des experts estiment que les insurgés cherchent notamment à contraindre Bangkok à reprendre les négociations, alors que les discussions avec le BRN, ouvertes en 2013 sous médiation malaisienne, ont été régulièrement interrompues. De nouvelles discussions sont désormais envisagées à la fin du mois d’octobre, après le report de celles prévues en septembre.

Le conflit trouve ses racines dans l’annexion, en 1909, de l’ancien sultanat musulman de Patani par le Siam, devenu la Thaïlande. Les séparatistes dénoncent depuis lors les politiques d’assimilation et revendiquent davantage d’autonomie. Bangkok refuse pour sa part les demandes d’autonomie locale et de partage du pouvoir formulées par les rebelles, privilégiant jusqu’ici une réponse largement sécuritaire.