Côte d’Ivoire : le FMI débloque 832,8 millions de dollars après la validation de ses programmes économiques

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mercredi avoir achevé plusieurs revues de ses programmes économiques avec la Côte d’Ivoire, ouvrant la voie à un décaissement immédiat de 832,8 millions de dollars en faveur du pays.

Cette décision intervient après l’évaluation des accords en cours entre Abidjan et l’institution financière internationale, qui soutient les réformes économiques et les politiques budgétaires du gouvernement ivoirien. Le FMI a validé les progrès réalisés dans le cadre de ces programmes, permettant ainsi la libération des fonds.

Ce financement vise à renforcer la stabilité macroéconomique du pays et à soutenir ses efforts de développement. La Côte d’Ivoire, l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest, bénéficie depuis plusieurs années de l’appui du FMI pour consolider sa croissance et améliorer la gestion de ses finances publiques.

Le décaissement intervient dans un contexte où plusieurs pays africains cherchent à maintenir leur équilibre budgétaire face à des défis économiques mondiaux persistants, notamment la hausse des taux d’intérêt et les pressions sur les finances publiques.

Le FMI accompagne régulièrement la Côte d’Ivoire à travers des programmes successifs, combinant financements et recommandations de réformes structurelles. L’institution souligne généralement les efforts du pays en matière de discipline budgétaire et de modernisation de l’économie, tout en appelant à poursuivre les réformes pour garantir une croissance durable.