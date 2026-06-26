Le Parlement espagnol appelle Pedro Sánchez à démissionner dans un vote symbolique sur fond de scandales de corruption

La Chambre des députés espagnole a adopté une résolution non contraignante exhortant le Premier ministre Pedro Sánchez à démissionner, en raison des affaires de corruption qui touchent le Parti socialiste espagnol et plusieurs personnalités de son entourage. Bien que symbolique, ce vote illustre l’isolement politique croissant du chef du gouvernement.

La résolution a été approuvée par 177 députés, contre 171 voix opposées et une abstention, au sein de la chambre basse du Parlement, qui compte 350 sièges. Un second texte invitait également Pedro Sánchez à solliciter un vote de confiance s’il ne souhaitait pas convoquer d’élections législatives anticipées.

Le ministre de la Justice, Félix Bolaños, a minimisé la portée de ce scrutin, affirmant qu’il s’agissait d’un vote « purement symbolique » n’ayant « aucun effet politique ». En Espagne, seul le Premier ministre peut décider de demander un vote de confiance devant le Parlement.

Mercredi encore, Pedro Sánchez avait réaffirmé son intention de rester à la tête du gouvernement, tout en rejetant les accusations d’une corruption généralisée au sein de son camp. L’opposition dispose de la possibilité de déposer une motion de censure, mais elle ne l’a pas fait jusqu’à présent, faute d’une majorité suffisante pour la faire adopter.

Le texte a été soutenu par le principal parti d’opposition, le People’s Party, par le parti de droite radicale Vox, ainsi que par le parti indépendantiste catalan Junts. Le ralliement de Junts est particulièrement notable, ce parti ayant joué un rôle décisif dans la reconduction de Pedro Sánchez au poste de Premier ministre en 2023, avant de retirer son soutien au gouvernement en octobre dernier.

La résolution estime que la multiplication des enquêtes pour corruption impliquant des responsables politiques nommés ou soutenus par Pedro Sánchez justifie qu’il assume sa responsabilité politique en quittant ses fonctions. Malgré cette pression parlementaire, le vote n’a aucune valeur contraignante et ne remet pas directement en cause le maintien du gouvernement.