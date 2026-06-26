Le Royaume-Uni veut criminaliser les thérapies de conversion avec des peines pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison

Le gouvernement du Royaume-Uni a présenté un projet de loi visant à criminaliser les pratiques dites de « thérapie de conversion », destinées à modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. Ces pratiques, largement dénoncées par les associations de défense des droits humains, seraient qualifiées d’abusives et nuisibles dans le texte proposé.

Selon le projet de loi, qui concerne l’Angleterre et le Pays de Galles, toute personne se livrant à ces pratiques pourrait encourir une amende illimitée ainsi qu’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. Le texte prévoit également de sanctionner ceux qui encouragent ou facilitent la tenue de ces thérapies, y compris lorsqu’elles sont organisées à l’étranger.

Le gouvernement britannique s’est engagé depuis plusieurs années à interdire les thérapies de conversion. Une première promesse avait été formulée en 2021, avant d’être réaffirmée en 2023. Le nouveau projet de loi vient concrétiser ces engagements en les traduisant en mesures législatives précises.

Au-delà du volet pénal, le texte prévoit aussi la mise en place de protections civiles renforcées pour les personnes exposées à ces pratiques. Celles-ci seraient comparables à celles déjà existantes pour des situations comme le mariage forcé ou les mutilations génitales féminines, afin de mieux protéger les victimes potentielles.

Le projet de loi inclut toutefois des exemptions encadrées pour les professionnels de santé. Il précise que les thérapeutes et conseillers pourront continuer à mener des discussions ouvertes et légitimes sur la sexualité et l’identité, sans que cela ne soit assimilé à des pratiques de conversion.

Avant d’être soumis au Parlement pour un débat plus approfondi, le texte doit encore passer par une phase d’examen pré-législatif. Ce processus devra déterminer les contours définitifs de la future loi, qui marque une nouvelle étape dans la volonté du Royaume-Uni de bannir ces pratiques controversées.