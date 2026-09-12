Los Angeles rend hommage au puma P-22 avec une sculpture à Griffith Park

Los Angeles va ériger une sculpture en bronze de P-22, un puma iconique, dans Griffith Park. Cet hommage survient après son euthanasie en 2022, marquant son statut d'emblème de la cohabitation entre la faune et l'urbain. Le mémorial célébrera sa vie dans le parc qu'il a arpenté pendant près de dix ans.

La ville de Los Angeles va ériger une sculpture en bronze dans le parc Griffith Park pour commémorer P-22, le puma qui avait fait sa célébrité nationale avant d’être euthanasié en 2022.

Il avait arpentéles 1 700 hectares de Griffith Park pendant des années, devenant au fil du temps l’animal sauvage le plus célèbre de Los Angeles. Le puma connu sous le nom de P-22, numéro attribué par l’équipe de biologistes qui l’avait identifié en premier, va désormais avoir droit à un mémorial permanent : une sculpture en bronze installée dans ce même parc qu’il avait autrefois parcouru.

C’est une photographie du reporter Steve Winter qui avait propulsé l’animal sur le devant de la scène nationale. Le cliché montrait P-22 rôdant dans le parc, avec le célèbre panneau Hollywood visible en arrière-plan, une image devenue aussitôt emblématique de la cohabitation entre faune sauvage et métropole urbaine.

Le félin avait été euthanasié en décembre 2022, après que les vétérinaires eurent constaté une dégradation significative de son état de santé. La ville de Los Angeles a décidé de perpétuer sa mémoire à travers cette oeuvre, dans le parc de 1 700 hectares qui fut son territoire pendant près d’une décennie.