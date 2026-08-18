Discord suspend les vidéos en direct au Brésil après le suicide d’une adolescente

Discord suspend ses vidéos en direct au Brésil après le suicide d'une adolescente, en réponse à une décision des autorités. L'enquête révèle qu'elle a été encouragée à se mutiler lors d'une diffusion. La suspension restera en vigueur jusqu'à ce que des mesures de sécurité adéquates soient mises en place.

Discord a suspendu ses fonctionnalités de diffusion vidéo en direct au Brésil après une décision de l’Agence nationale de protection des données. Cette mesure intervient dans le cadre de l’enquête sur la mort d’une adolescente de 13 ans, qui aurait été encouragée à se mutiler puis à mettre fin à ses jours pendant une diffusion organisée sur la plateforme.

Les autorités brésiliennes avaient donné à Discord jusqu’au lundi 17 août pour interrompre ce service. La suspension restera en vigueur tant que l’entreprise n’aura pas démontré la mise en place de mesures techniques, sécuritaires et organisationnelles adaptées aux risques identifiés. Les communications par messages écrits et audio demeurent accessibles aux utilisateurs brésiliens.

Six personnes arrêtées après le drame

La police affirme que l’adolescente, qui vivait dans le centre-ouest du Brésil, aurait subi pendant environ 45 minutes les incitations d’autres utilisateurs. Cinq adolescents et une personne majeure ont été arrêtés au début du mois d’août dans le cadre des investigations. Leur responsabilité précise devra être déterminée par la justice.

Discord assure rejeter toute forme d’incitation à la violence et affirme que ses dispositifs d’alerte ont permis d’interrompre la diffusion avant le décès de la jeune fille. L’autorité brésilienne reproche néanmoins à la plateforme de reposer sur des systèmes automatisés de modération jugés défaillants. L’entreprise indique poursuivre ses discussions avec les autorités afin de renforcer ses mécanismes de protection et de pouvoir rétablir ultérieurement les fonctionnalités vidéo dans le pays.