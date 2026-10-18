Révoltant ! Émeutes à Paris: un couple d’octogénaires dépouillé de ses bijoux et laissé quasiment nu place de la République

Le 17 octobre, un couple d’octogénaires a été violenté et dépouillé de ses effets personnels à Paris, au cœur de manifestations marées par des émeutes. En pleine rue, ils se sont retrouvés presque nus, témoignant d'un climat d'insécurité exacerbé par des actes de vandalisme et des pillages dans la capitale.

Une scène révoltante s’est déroulée samedi 17 octobre à Paris, en marge des manifestations contre la vie chère. Un couple de plus de 80 ans a été dépouillé de ses effets personnels dans le secteur de la place de la République, au milieu des violences et des pillages qui ont frappé la capitale. Les deux personnes âgées se sont retrouvées en sous-vêtements sur la voie publique, comme le montrent les images diffusées sur les réseaux sociaux.

L’agression a été signalée par une source policière dans la soirée de samedi. Les deux octogénaires ont été pris pour cible alors que des groupes de casseurs multipliaient les attaques contre les commerces, les destructions et les affrontements avec les forces de l’ordre.

Des bijoux, des objets de valeur et même leurs vêtements dérobés

Le couple a été dépouillé de ses bijoux et de plusieurs effets personnels. Des vêtements ont également été retirés aux deux personnes âgées, qui se sont retrouvées quasiment nues en pleine rue.

Les images diffusées montrent un homme aux cheveux blancs, vêtu uniquement d’un slip et de sandales, aux côtés d’une femme âgée portant des sous-vêtements clairs. Plusieurs individus habillés de noir, dont certains ont le visage dissimulé, se trouvent autour d’eux.

La photographie montre l’état dans lequel les deux octogénaires se sont retrouvés. Elle ne montre pas directement le moment où leurs biens leur ont été retirés. Les victimes ont ensuite été secourues. Leur identité, leur état de santé et la valeur des objets dérobés n’ont pas été rendus publics.

Place de la République : des magasins pillés et des incendies en pleine rue

Samedi, la place de la République a été l’un des principaux foyers des violences qui ont éclaté pendant les manifestations du 17 octobre. Dès la fin de la matinée, des groupes de casseurs ont affronté les forces de l’ordre, détruit du mobilier urbain et attaqué plusieurs commerces.

Rue Beaurepaire, une supérette Franprix a été pillée. Des individus ont forcé l’entrée du magasin avant de repartir avec des marchandises. Une boutique de téléphonie, un commerce de cosmétiques et une enseigne de sport ont également été attaqués. Les vitrines ont été brisées et des produits ont été emportés.

Des kiosques ont été incendiés, des abris de bus détruits et des véhicules brûlés. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les groupes violents, tandis que les pompiers tentaient de maîtriser plusieurs départs de feu.

Les affrontements se sont prolongés jusque dans la soirée, notamment rue du Faubourg-du-Temple. Les spectateurs du Cirque d’Hiver ont même été contraints de rester à l’intérieur du bâtiment en raison des violences à proximité.

Des personnes âgées dépouillées au milieu d’une journée de chaos

L’agression du couple s’est ajoutée aux nombreux actes de délinquance commis pendant cette journée. Les deux octogénaires ont été privés de leurs biens personnels et d’une partie de leurs vêtements alors qu’ils se trouvaient dans un quartier où les forces de l’ordre étaient mobilisées contre les casseurs.

Leur âge et l’humiliation subie donnent à cette affaire une gravité particulière. Les images des deux personnes âgées en sous-vêtements ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions.

Une France secouée par les violences du 17 octobre

Les émeutes et les dégradations ont également touché plusieurs autres villes françaises. À Limoges, l’hôtel de ville a été ravagé par les flammes, tandis que des affrontements et des destructions ont été signalés dans différentes agglomérations.

À Saint-Étienne, un jeune homme a été grièvement blessé à la main par une explosion. Cette blessure, qui a provoqué une vive émotion, a donné lieu à des investigations pour établir les circonstances des faits.

À l’échelle nationale, le bilan provisoire communiqué au lendemain de la mobilisation faisait état de 1 200 interpellations et de 150 policiers et gendarmes blessés.

À Paris, le quartier de la République portait encore dimanche matin les traces des affrontements : vitrines fracassées, commerces pillés, véhicules incendiés et débris jonchant les rues.

Au milieu de ces destructions, l’image de ce couple de plus de 80 ans, dépouillé de ses effets personnels et retrouvé en sous-vêtements, restera l’un des épisodes les plus choquants de cette journée de violences.