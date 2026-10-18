600 stations-service en rupture de carburant, le Grand Est en difficulté

Environ 600 stations-service en France, notamment dans le Grand Est, subissent des ruptures de carburant, touchant particulièrement celles de TotalEnergies. La hausse de la demande due à une stratégie de prix attractifs provoque des pénuries, poussant les automobilistes à modifier leurs trajets et à utiliser des applications pour trouver du carburant disponible.

Quelque 600 stations-service affichent ce dimanche 18 octobre une rupture de stock pour au moins un type de carburant. Le phénomène touche près d’une station sur six à l’échelle nationale. Les automobilistes du Grand Est subissent la situation de plein fouet, cette région concentrant une part importante des établissements concernés par ces pénuries.

TotalEnergies confronté à une forte demande

Les enseignes TotalEnergies cristallisent l’essentiel des tensions observées sur le territoire. La stratégie de prix plafonnés mise en place par le groupe pétrolier attire massivement les conducteurs, ce qui provoque une saturation rapide des cuves disponibles. Cette affluence inhabituelle explique la multiplication des ruptures chez cet opérateur.

Les automobilistes doivent adapter leurs trajets pour trouver du carburant disponible. La disparité géographique des ruptures complique la situation dans certains secteurs, où plusieurs stations voisines peuvent être simultanément à sec. Les usagers privilégient désormais les applications mobiles pour localiser les points de vente encore approvisionnés.