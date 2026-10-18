SOCIÉTÉ Consommation

600 stations-service en rupture de carburant, le Grand Est en difficulté

Par

1 minute de lecture

600 stations-service en rupture de carburant, le Grand Est en difficulté
600 stations-service en rupture de carburant, le Grand Est en difficulté

Quelque 600 stations-service affichent ce dimanche 18 octobre une rupture de stock pour au moins un type de carburant. Le phénomène touche près d’une station sur six à l’échelle nationale. Les automobilistes du Grand Est subissent la situation de plein fouet, cette région concentrant une part importante des établissements concernés par ces pénuries.

TotalEnergies confronté à une forte demande

Les enseignes TotalEnergies cristallisent l’essentiel des tensions observées sur le territoire. La stratégie de prix plafonnés mise en place par le groupe pétrolier attire massivement les conducteurs, ce qui provoque une saturation rapide des cuves disponibles. Cette affluence inhabituelle explique la multiplication des ruptures chez cet opérateur.

Les automobilistes doivent adapter leurs trajets pour trouver du carburant disponible. La disparité géographique des ruptures complique la situation dans certains secteurs, où plusieurs stations voisines peuvent être simultanément à sec. Les usagers privilégient désormais les applications mobiles pour localiser les points de vente encore approvisionnés.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une