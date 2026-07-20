Entrevue États-Unis

JD Vance annonce la naissance de son quatrième enfant, un garçon

20 juillet 2026 2 minutes de lecture PAR Service actualité internationale
JD Vance annonce la naissance de son quatrième enfant, un garçon
JD Vance annonce la naissance de son quatrième enfant, un garçon

Le vice-président américain JD Vance a annoncé dimanche la naissance d’Alec Neel Vance, son quatrième enfant. C’est la première fois en plus de 150 ans qu’un bébé naît d’un vice-président en exercice.

Alec Neel Vance est né dimanche matin au Walter Reed Medical Center, a annoncé le vice-président sur les réseaux sociaux. « Usha et le bébé sont heureux et en bonne santé, et nos enfants sont fous de joie de rencontrer leur petit frère », a-t-il écrit, remerciant au passage les médecins et le personnel militaire de l’hôpital pour leurs soins.

Le couple a déjà trois enfants : Ewan, 9 ans, Vivek, 6 ans, et Mirabel, 4 ans. Selon l’Associated Press, aucun vice-président en exercice n’avait eu d’enfant depuis plus d’un siècle et demi.

Usha Vance, née Chilukuri, a grandi dans la banlieue populaire de San Diego, en Californie. Ses parents, originaires de l’Andhra Pradesh en Inde, sont respectivement ingénieur en mécanique et biologiste moléculaire. Elle a rencontré JD Vance à la Yale Law School en 2010, lors d’un groupe de discussion consacré au « déclin social dans l’Amérique blanche ».

Dans son livre récemment publié, JD Vance raconte qu’Usha hésitait à avoir un quatrième enfant, avant que la mort de l’influenceur conservateur Charlie Kirk ne change sa décision. « Peu après avoir enterré mon ami, elle est tombée enceinte de notre quatrième enfant, un garçon », écrit-il. « Une vie nous a été volée, mais une autre nous a été donnée. »

Le vice-président s’est imposé comme l’une des voix les plus actives de l’administration Trump en faveur d’une hausse du taux de natalité aux États-Unis.

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