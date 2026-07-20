JD Vance annonce la naissance de son quatrième enfant, un garçon

Le vice-président américain JD Vance a annoncé dimanche la naissance d’Alec Neel Vance, son quatrième enfant. C’est la première fois en plus de 150 ans qu’un bébé naît d’un vice-président en exercice.

Alec Neel Vance est né dimanche matin au Walter Reed Medical Center, a annoncé le vice-président sur les réseaux sociaux. « Usha et le bébé sont heureux et en bonne santé, et nos enfants sont fous de joie de rencontrer leur petit frère », a-t-il écrit, remerciant au passage les médecins et le personnel militaire de l’hôpital pour leurs soins.

Le couple a déjà trois enfants : Ewan, 9 ans, Vivek, 6 ans, et Mirabel, 4 ans. Selon l’Associated Press, aucun vice-président en exercice n’avait eu d’enfant depuis plus d’un siècle et demi.

Usha Vance, née Chilukuri, a grandi dans la banlieue populaire de San Diego, en Californie. Ses parents, originaires de l’Andhra Pradesh en Inde, sont respectivement ingénieur en mécanique et biologiste moléculaire. Elle a rencontré JD Vance à la Yale Law School en 2010, lors d’un groupe de discussion consacré au « déclin social dans l’Amérique blanche ».

Dans son livre récemment publié, JD Vance raconte qu’Usha hésitait à avoir un quatrième enfant, avant que la mort de l’influenceur conservateur Charlie Kirk ne change sa décision. « Peu après avoir enterré mon ami, elle est tombée enceinte de notre quatrième enfant, un garçon », écrit-il. « Une vie nous a été volée, mais une autre nous a été donnée. »

Le vice-président s’est imposé comme l’une des voix les plus actives de l’administration Trump en faveur d’une hausse du taux de natalité aux États-Unis.