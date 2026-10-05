PEOPLE Drames et accidents

Une fillette de 12 ans périt dans l’incendie d’un immeuble à Pontault-Combault

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Une fillette de 12 ans périt dans l’incendie d’un immeuble à Pontault-Combault
Une fillette de 12 ans périt dans l’incendie d’un immeuble à Pontault-Combault

Un incendie survenu dimanche matin au quatrième étage d’un immeuble de Pontault-Combault, en Seine-et-Marne, a coûté la vie à une enfant de 12 ans. Les pompiers ont découvert son corps sans vie lors de leur intervention.

Le drame s’est produit dans la matinée du dimanche 4 octobre, rue des Prés Saint-Martin, dans un immeuble de cinq étages de Pontault-Combault. Les pompiers, dépêchés sur place pour maîtriser un feu déclaré au quatrième étage, ont retrouvé une fillette en arrêt cardiorespiratoire. Malgré l’intervention des secours, le médecin du Smur a constaté son décès sur place.

L’identité précise de la victime a fait l’objet d’une rectification dans la soirée. Le Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a indiqué en fin de nuit que l’enfant était âgée de 12 ans, corrigeant une première information qui mentionnait une fillette de 8 ans.

Une communauté sous le choc après le drame

Le décès de cette enfant a suscité une vive émotion dans l’entourage des victimes et, plus largement, parmi les habitants de la commune. Les causes exactes de l’incendie et les circonstances précises du décès font l’objet d’investigations. [À VÉRIFIER — SOURCE INCOMPLÈTE]

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