Frelons asiatiques : onze blessés lors d’un trail dans la Loire, un coureur hélitreuillé en urgence

Dimanche, lors d'un trail à Saint-Maurice-en-Gourgois, une attaque de frelons asiatiques entraîne onze blessés, dont un coureur gravement touché nécessitant une évacuation par hélicoptère. L'incident souligne les dangers posés par cet insecte invasif, amenant le gouvernement à adopter un plan national de lutte contre sa prolifération d'ici 2025.

Une attaque de frelons asiatiques a perturbé dimanche une course pédestre à Saint-Maurice-en-Gourgois, dans la Loire, faisant onze blessés dont un coureur victime d’un choc anaphylactique transporté par hélicoptère vers Saint-Étienne.

La 14e édition du trail organisé par l’association Sport Nature Gargomançois a été marquée par un incident grave ce dimanche. Alors que 430 participants s’élançaient sur les chemins de Saint-Maurice-en-Gourgois, une vingtaine de coureurs ont été piqués par des frelons asiatiques nichés sur le parcours. Onze d’entre eux ont nécessité une prise en charge médicale sur place, assurée par le médecin de course et les secouristes de la Croix blanche. L’un des blessés a présenté une réaction allergique sévère, perdant connaissance, et a dû être évacué en urgence absolue par hélicoptère vers un hôpital stéphanois. Son état s’est depuis stabilisé.

L’incident montre les risques liés à la présence de cet insecte invasif sur des itinéraires parfois ouverts uniquement à l’occasion des compétitions, rendant la détection préalable des nids particulièrement difficile.

Un plan national de lutte voté pour 2025

Introduit en France en 2004 via le Lot-et-Garonne, probablement par l’importation de poteries chinoises, le frelon asiatique s’est depuis répandu dans l’ensemble des départements de l’Hexagone. Sa prolifération constitue une menace documentée pour les insectes pollinisateurs, au premier rang desquels les abeilles.

Face à cette expansion, le gouvernement a annoncé mi-septembre la mise en place d’un plan national de lutte, adopté par le Parlement en 2025. Ce dispositif vise à coordonner les actions à l’échelle du territoire et à améliorer les connaissances scientifiques sur l’espèce, selon les ministères de la Transition écologique et de l’Agriculture.