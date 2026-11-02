«On va s’écraser !» Crash d’un jet privé en Floride: les 9 occupants sont morts, la pilote de 26 ans identifiée, ses derniers mots glaçants

Un jet privé s'est écrasé en Floride, entraînant la mort de ses 9 occupants, dont la pilote de 26 ans, Alexandra Dudgeon. Les dernières communications indiquent une perte de contrôle en raison de conditions difficiles. Le NTSB ouvre une enquête pour déterminer les causes de l'accident survenu près d'un quartier résidentiel.

Le bilan du crash d’un jet privé survenu dimanche en Floride s’est alourdi. Les autorités américaines ont confirmé la mort des 9 personnes qui se trouvaient à bord de l’appareil. Le Learjet 60, qui effectuait une liaison entre le Texas et les Bahamas, s’est écrasé dans une zone résidentielle de Greenacres, dans le comté de Palm Beach. Une jeune pilote de 26 ans, présentée comme Alexandra Dudgeon sur les réseaux sociaux, figure parmi les victimes présumées. Les derniers échanges radio du cockpit témoignent d’une perte de contrôle extrêmement rapide, quelques secondes avant l’impact.

Neuf morts, aucun survivant à bord du jet

Le bilan a été confirmé par les autorités américaines : les 9 occupants du Learjet 60 ont péri dans l’accident. L’appareil s’est écrasé dimanche vers 12h50, heure locale, à proximité de Military Trail, une route fréquentée du comté de Palm Beach.

L’avion, immatriculé N722BD, avait décollé de l’aéroport international Austin-Bergstrom, au Texas, et devait rejoindre North Eleuthera, aux Bahamas. Il n’est jamais arrivé à destination. Après avoir brutalement perdu de l’altitude, le biréacteur a plongé vers le sol et explosé à l’impact.

La violence du choc a provoqué une énorme boule de feu et laissé un profond cratère. Des débris ont été projetés dans les environs, à proximité immédiate d’habitations et de véhicules en circulation. Aucun décès ni blessé au sol n’avait été signalé dans le dernier bilan disponible.

Alexandra Dudgeon, une pilote de seulement 26 ans

L’identité d’une jeune femme présentée comme l’une des pilotes de l’appareil a commencé à circuler après la catastrophe. Il s’agirait d’Alexandra Dudgeon, âgée de 26 ans, dont le profil professionnel indiquait qu’elle exerçait comme pilote commerciale chez Upper Jets Maintenance, à Fort Lauderdale, en Floride.

Son profil LinkedIn comportait notamment une photographie d’un jet d’affaires correspondant au type d’appareil accidenté. Plusieurs publications lui rendent désormais hommage et la présentent comme la pilote décédée dans le crash.

Son identification reste toutefois à confirmer officiellement. Les autorités n’ont pas encore rendu publique la liste complète des 9 victimes ni précisé l’identité des membres d’équipage présents dans le cockpit.

« Nous allons mourir» : les derniers appels désespérés du cockpit

Les communications radio enregistrées avant l’accident révèlent les difficultés rencontrées par l’équipage. Alors que l’avion évoluait à haute altitude, une pilote a signalé des conditions météorologiques difficiles, notamment du givrage, des précipitations et des turbulences.

L’équipage a demandé à monter à 37 000 pieds, soit environ 11 300 mètres, afin de trouver des conditions de vol plus favorables. Peu après l’autorisation du contrôle aérien, la situation s’est brutalement dégradée.

La pilote a annoncé une descente atteignant 10 000 pieds par minute, puis 20 000 pieds par minute, alors que l’appareil se trouvait en situation de survitesse. Un appel de détresse a été lancé.

Dans les derniers instants, le cockpit a transmis ces mots : « Nous allons nous écraser au sol, nous allons mourir.» Puis une dernière phrase : « Nous n’avons plus le temps. »

Le contact radio a ensuite été perdu. Les données de suivi aérien indiquent que la vitesse verticale de descente a brièvement dépassé 32 000 pieds par minute, soit plus de 160 mètres par seconde.

Six cents habitants évacués après l’explosion

L’appareil s’est abîmé à proximité d’un quartier de maisons mobiles. Les images filmées depuis une route montrent le jet plonger presque verticalement avant de heurter le sol dans une violente explosion.

Les autorités ont procédé à l’évacuation d’environ 600 habitants du secteur. Deux centres d’accueil ont été ouverts pour héberger les personnes déplacées, tandis que les secours sécurisaient les lieux et que les équipes spécialisées examinaient les débris.

La circulation a été interrompue sur plusieurs portions de Military Trail. Les dégâts matériels concernent notamment les installations situées à proximité immédiate du point d’impact.

Givrage, turbulences et perte de contrôle : une enquête ouverte

Le National Transportation Safety Board (NTSB), chargé des enquêtes sur les accidents aériens aux États-Unis, a ouvert une investigation avec l’appui de la Federal Aviation Administration (FAA).

Les enquêteurs devront notamment déterminer pourquoi l’appareil a brusquement perdu de l’altitude et si les conditions météorologiques ont contribué à la catastrophe. Les échanges radio montrent que l’équipage avait rencontré du givrage et des turbulences avant la descente incontrôlée, sans qu’un lien de causalité ait encore été établi.

Le constructeur Bombardier a annoncé sa coopération avec les enquêteurs. Les équipes du NTSB doivent examiner les éléments de l’épave, les données de vol disponibles et les communications avec le contrôle aérien pour reconstituer les dernières minutes du Learjet.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a réagi à la catastrophe, tandis que les autorités locales poursuivent les opérations sur les lieux du crash.