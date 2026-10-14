Présidentielle 2027 : Natacha Polony annonce sa candidature et veut « perturber le jeu politique »

Natacha Polony annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, visant à représenter un souverainisme de gauche inspiré du gaullisme social. Elle critique les partis traditionnels et entend proposer une alternative face à la montée des crises. Son mouvement, déjà structuré, revendique 60 000 soutiens, mais le défi des parrainages d'élus demeure.

Une nouvelle personnalité médiatique entre officiellement dans la course à l’Élysée. Invitée de France Inter ce mercredi 14 octobre, la journaliste et essayiste Natacha Polony a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. L’ancienne directrice de la rédaction de Marianne, âgée de 51 ans, entend défendre une ligne souverainiste, inspirée du gaullisme social et de la gauche républicaine. Elle affirme vouloir représenter les Français qui ne se reconnaissent plus dans les formations politiques traditionnelles.

« Nous sommes dans le chaos. La situation m’oblige. Oui, je suis candidate à l’élection présidentielle », a déclaré Natacha Polony au micro de France Inter. L’essayiste justifie son engagement par la succession des crises traversées par le pays, évoquant notamment les tensions dans les lycées, l’endettement public et la dégradation de la situation internationale. Elle considère que les responsables politiques actuellement en compétition ne proposent pas de réponse satisfaisante au déclin qu’elle estime observer.

Une candidature souverainiste entre gaullisme social et gauche républicaine

Ancienne chroniqueuse de l’émission On n’est pas couché sur France 2, puis directrice de la rédaction de Marianne, Natacha Polony est connue pour ses prises de position sur l’école, la laïcité, la souveraineté nationale et la réindustrialisation. Elle revendique une filiation politique avec Philippe Séguin et Jean-Pierre Chevènement, dont elle avait soutenu la candidature présidentielle en 2002. Elle se présente aujourd’hui comme une représentante du souverainisme de gauche, tout en cherchant à dépasser les clivages partisans traditionnels.

La nouvelle candidate dénonce une « perte totale de rang de la France » sur les questions économiques et stratégiques. Elle souhaite notamment défendre une « politique de production », fondée sur la reconstruction des capacités industrielles françaises, la souveraineté économique et la maîtrise des décisions nationales. Dans son discours, la réindustrialisation doit permettre de réduire les dépendances extérieures et de retrouver des marges de manœuvre face aux grandes puissances.

Natacha Polony affirme également vouloir « rassembler les orphelins de la politique ». Elle critique une offre présidentielle dominée, selon elle, par des formations qui divisent profondément les Français et par des responsables ayant déjà exercé le pouvoir. Son ambition est de proposer une alternative aux candidatures traditionnelles, sans se limiter à un simple témoignage politique.

Un mouvement déjà structuré et 60 000 soutiens revendiqués

Cette annonce ne constitue pas une décision improvisée. Dès la fin du mois d’août, Natacha Polony avait officialisé son entrée dans le débat politique en lançant son propre mouvement. Le 29 septembre, elle avait également déposé les statuts d’une association de financement électoral, étape préparatoire à une campagne présidentielle. Des comités locaux ont depuis commencé à se constituer dans plusieurs départements.

La journaliste revendique désormais 60 000 soutiens. Elle bénéficie également de l’appui de République Souveraine, mouvement politique qui a annoncé le 8 octobre que 93 % de ses adhérents ayant participé à une consultation interne soutenaient son projet. Cet engagement lui offre un premier relais militant, même si la construction d’une organisation de campagne nationale reste à poursuivre.

L’une des principales difficultés demeure la collecte des 500 parrainages d’élus nécessaires pour figurer officiellement sur les bulletins de vote. Interrogée sur ce point, Natacha Polony n’a pas précisé combien de promesses de signatures elle avait déjà obtenues. Elle a en revanche critiqué ce dispositif, qu’elle considère comme une « règle aberrante ».

Son entrée dans la course intervient alors que les candidatures se multiplient à droite, au centre et à gauche. Raphaël Glucksmann vient de remporter la primaire sociale-démocrate, Jean-Luc Mélenchon poursuit sa campagne, tandis qu’Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Marine Le Pen défendent leurs propres stratégies présidentielles.