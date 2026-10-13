Présidentielle 2027 : privée de prêt bancaire, Marine Le Pen contrainte de préparer une campagne à l’économie

Marine Le Pen peine à financer sa campagne présidentielle de 2027, faute d'accord bancaire pour un prêt électoral, contrairement à certains concurrents. Elle appelle à modifier les règles pour permettre aux particuliers de prêter directement aux candidats, tout en reconnaissant que cette absence d'accord ne bloque pas légalement sa campagne.

Marine Le Pen rencontre des difficultés pour financer sa campagne présidentielle de 2027. Selon une enquête diffusée ce mardi 13 octobre sur RTL, la candidate du Rassemblement national ne dispose toujours pas d’un accord bancaire lui permettant de contracter un prêt électoral. Une situation qui contraindrait son équipe à limiter ses dépenses, alors que plusieurs de ses concurrents ont déjà obtenu des garanties de financement.

Selon les informations de la journaliste Léna Ménager, seuls Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon disposeraient, parmi les principaux candidats, d’un feu vert bancaire à ce stade. Marine Le Pen, malgré le poids électoral du Rassemblement national et ses résultats dans les sondages, n’aurait pas encore trouvé d’établissement prêt à financer sa campagne. Une difficulté qui pourrait peser sur l’organisation des déplacements, des meetings et des opérations de communication prévus dans les prochains mois.

Marine Le Pen demande une modification des règles de financement

Face à cette situation, Marine Le Pen a sollicité Sébastien Lecornu afin de permettre aux particuliers de consentir directement des prêts aux candidats à l’élection présidentielle. Une telle évolution offrirait, selon cette logique, une source de financement supplémentaire aux formations rencontrant des difficultés auprès des établissements bancaires.

La question est particulièrement sensible dans le système électoral français. Les campagnes présidentielles sont soumises à des plafonds de dépenses, à des obligations de transparence et à un contrôle des comptes par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les prêts constituent un moyen important de financer les dépenses avant le remboursement éventuel par l’État, sous réserve du respect des conditions légales.

L’absence d’accord bancaire rapportée par RTL ne signifie toutefois pas que le Rassemblement national serait juridiquement empêché de faire campagne. Elle ne démontre pas non plus, à elle seule, l’existence d’une discrimination politique de la part des banques, qui peuvent prendre en compte différents critères financiers et réglementaires avant d’accorder un crédit.

À quelques mois de la présidentielle, cette situation pourrait néanmoins constituer un handicap organisationnel pour Marine Le Pen. Alors que les candidats multiplient les déplacements et les grands rassemblements, le financement de la campagne devient un enjeu stratégique majeur. À ce stade, aucune modification des règles de financement électoral n’a été annoncée par le gouvernement.