Après la victoire de Glucksmann, Patrick Kanner défend une gauche sans Jean-Luc Mélenchon

La victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire sociale-démocrate réaffirme l'idée d'une gauche indépendante de Jean-Luc Mélenchon. Patrick Kanner insiste sur la nécessité de se démarquer de La France insoumise pour retrouver une majorité électorale. Ce résultat renforce les partisans d'une nouvelle stratégie au sein du Parti socialiste.

La victoire écrasante de Raphaël Glucksmann à la primaire sociale-démocrate relance le débat sur les relations entre le Parti socialiste et La France insoumise. Invité d’Europe 1 dimanche 11 octobre, quelques heures avant la proclamation des résultats, Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, a défendu une ligne claire : la gauche sociale-démocrate doit se reconstruire sans Jean-Luc Mélenchon. Une position qui prend une dimension nouvelle après la désignation du président de Place publique comme candidat à la présidentielle de 2027.

Patrick Kanner considère que la gauche ne pourra retrouver une majorité électorale qu’en se démarquant nettement de La France insoumise. Cette stratégie rejoint celle défendue par Raphaël Glucksmann pendant toute la campagne de la primaire. L’eurodéputé a notamment refusé toute nouvelle alliance avec Jean-Luc Mélenchon, une position qui l’a opposé à Olivier Faure et à d’autres responsables socialistes favorables au maintien d’un dialogue avec les Insoumis.

La victoire de Glucksmann redistribue les cartes au PS

Quelques heures après l’intervention de Patrick Kanner, Raphaël Glucksmann a remporté la primaire dès le premier tour avec 66,13 % des suffrages, loin devant Olivier Faure, crédité de 14,46 %. Un résultat qui constitue un revers pour le premier secrétaire du PS et renforce les partisans d’une rupture stratégique avec LFI.

Cette victoire est d’autant plus symbolique que Raphaël Glucksmann n’appartient pas au Parti socialiste. Président de Place publique, il devient le candidat soutenu par la gauche sociale-démocrate à l’issue d’une primaire organisée avec le PS. Pour les socialistes, la question est désormais de savoir comment préserver leur identité politique tout en participant à une campagne dirigée par une personnalité extérieure au parti.

Avec la victoire de Raphaël Glucksmann, les partisans d’une gauche sociale-démocrate indépendante de Jean-Luc Mélenchon disposent désormais d’un candidat clairement identifié.