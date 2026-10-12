POLITIQUE Présidentielle 2027

Après la victoire de Glucksmann, Patrick Kanner défend une gauche sans Jean-Luc Mélenchon

Par

2 minutes de lecture

Après la victoire de Glucksmann, Patrick Kanner défend une gauche sans Jean-Luc Mélenchon
Après la victoire de Glucksmann, Patrick Kanner défend une gauche sans Jean-Luc Mélenchon

La victoire écrasante de Raphaël Glucksmann à la primaire sociale-démocrate relance le débat sur les relations entre le Parti socialiste et La France insoumise. Invité d’Europe 1 dimanche 11 octobre, quelques heures avant la proclamation des résultats, Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, a défendu une ligne claire : la gauche sociale-démocrate doit se reconstruire sans Jean-Luc Mélenchon. Une position qui prend une dimension nouvelle après la désignation du président de Place publique comme candidat à la présidentielle de 2027.

Patrick Kanner considère que la gauche ne pourra retrouver une majorité électorale qu’en se démarquant nettement de La France insoumise. Cette stratégie rejoint celle défendue par Raphaël Glucksmann pendant toute la campagne de la primaire. L’eurodéputé a notamment refusé toute nouvelle alliance avec Jean-Luc Mélenchon, une position qui l’a opposé à Olivier Faure et à d’autres responsables socialistes favorables au maintien d’un dialogue avec les Insoumis.

La victoire de Glucksmann redistribue les cartes au PS

Quelques heures après l’intervention de Patrick Kanner, Raphaël Glucksmann a remporté la primaire dès le premier tour avec 66,13 % des suffrages, loin devant Olivier Faure, crédité de 14,46 %. Un résultat qui constitue un revers pour le premier secrétaire du PS et renforce les partisans d’une rupture stratégique avec LFI.

Cette victoire est d’autant plus symbolique que Raphaël Glucksmann n’appartient pas au Parti socialiste. Président de Place publique, il devient le candidat soutenu par la gauche sociale-démocrate à l’issue d’une primaire organisée avec le PS. Pour les socialistes, la question est désormais de savoir comment préserver leur identité politique tout en participant à une campagne dirigée par une personnalité extérieure au parti.

Avec la victoire de Raphaël Glucksmann, les partisans d’une gauche sociale-démocrate indépendante de Jean-Luc Mélenchon disposent désormais d’un candidat clairement identifié.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une