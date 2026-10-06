Nobel de physique : Francis Halzen récompensé pour avoir fait de la glace un observatoire de l’Univers

Le prix Nobel de physique 2026 est attribué à Francis Halzen pour son rôle essentiel dans l’observatoire IceCube, qui utilise la glace antarctique pour détecter des neutrinos. Cette découverte révolutionnaire ouvre de nouvelles perspectives sur des phénomènes astrophysiques extrêmes, enrichissant notre compréhension de l’Univers.

Le prix Nobel de physique 2026 a été attribué mardi 6 octobre au Belgo-Américain Francis Halzen pour son rôle décisif dans l’observatoire IceCube et la découverte de neutrinos de haute énergie d’origine astrophysique. Ce chercheur de 82 ans, rattaché à l’université du Wisconsin-Madison, a contribué à ouvrir une nouvelle voie d’exploration du cosmos depuis le pôle Sud. Joint par téléphone après l’annonce, il a exprimé sa surprise. La récompense est accompagnée d’une dotation de 12 millions de couronnes suédoises.

L’instrument repose sur une idée spectaculaire : utiliser un kilomètre cube de glace antarctique comme milieu de détection. Des milliers de capteurs optiques y enregistrent les faibles émissions lumineuses produites par des particules chargées issues, notamment, des interactions de neutrinos avec la matière. IceCube ne photographie donc pas directement ces particules insaisissables. Il recherche les traces de leurs rares interactions, dans un volume suffisamment vaste pour augmenter les chances de les observer.

Des particules discrètes pour explorer les phénomènes les plus violents

Les neutrinos interagissent très peu avec la matière, ce qui rend leur détection particulièrement difficile. Cette propriété en fait aussi de précieux messagers des événements astrophysiques lointains. IceCube cherche notamment à recueillir des informations sur les environnements extrêmes associés aux explosions d’étoiles, aux sursauts gamma ou aux phénomènes impliquant des trous noirs et des étoiles à neutrons. Leur étude complète les observations effectuées avec les télescopes qui détectent la lumière et d’autres rayonnements.

En distinguant Francis Halzen, l’Académie royale des sciences de Suède récompense également la persévérance nécessaire pour transformer une intuition scientifique en infrastructure de recherche. Le physicien a porté cette ambition pendant plusieurs décennies, à la tête d’une équipe internationale de chercheurs et d’ingénieurs. La découverte de neutrinos de haute énergie venus du cosmos donne à cet observatoire une portée qui dépasse la physique des particules : elle permet d’étudier l’Univers à travers des messagers que les instruments traditionnels ne peuvent pas capter.