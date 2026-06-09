La garde à vue de Patrick Bruel prolongée de 24h : 13 victimes au cœur de l’enquête

Patrick Bruel reste entendu par les enquêteurs. Placé en garde à vue lundi matin, le chanteur et comédien de 67 ans a vu la mesure prolongée de 24 heures ce mardi, dans le cadre d’une enquête pour violences sexuelles menée sous l’autorité du parquet de Nanterre. L’audition porte sur des faits concernant, à ce stade, 13 victimes présumées.

Une garde à vue qui peut durer jusqu’à 48 heures

Patrick Bruel est entendu dans les locaux de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Sa garde à vue, ouverte lundi matin, peut désormais se poursuivre jusqu’à 48 heures au total. La prolongation permet aux enquêteurs de continuer les auditions sur l’ensemble des faits visés par la procédure.

Viols, tentatives de viol et agressions sexuelles

L’enquête porte d’abord sur les dénonciations de trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d’agressions sexuelles et de tentatives de viol qui auraient été commis en 1997, 2000 et 2001. Les investigations examinent aussi d’autres faits dénoncés par des femmes identifiées au cours de la procédure : viols ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement, en France et en Belgique.

Le parquet de Nanterre centralise les procédures

Le dossier est désormais concentré à Nanterre. Parmi les éléments examinés figure notamment une dénonciation de viol à Dinard, en 2012, initialement traitée par le parquet de Saint-Malo avant son dessaisissement fin mai. Patrick Bruel doit aussi être interrogé sur une dénonciation officielle venue des autorités belges, après une plainte visant des faits de viol et d’agression sexuelle en 2010 à Bruxelles.

Deux nouvelles plaintes déposées

Deux nouvelles plaintes pour viol ont également été déposées contre Patrick Bruel les 27 mai et 3 juin. Elles doivent être examinées par le parquet de Nanterre, qui centralise les procédures. Ces plaintes s’ajoutent à une série de mises en cause visant le chanteur depuis plusieurs semaines.

Le chanteur conteste les accusations

Patrick Bruel conteste les faits qui lui sont reprochés. Ses avocats affirment qu’il s’était dit disponible depuis plusieurs semaines pour répondre à la justice. Ils indiquent qu’il répondra aux questions des enquêteurs et transmettra les éléments destinés, selon eux, à démontrer son innocence.

Patrick Bruel a déjà annulé plusieurs concerts prévus en France et au Canada. Des représentations estivales et des dates à Montréal ont été retirées du calendrier.