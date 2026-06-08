Patrick Bruel en garde à vue depuis ce matin suite aux accusations de viols

Patrick Bruel a été placé en garde à vue ce lundi matin dans le cadre d’investigations portant sur des accusations de violences sexuelles. Le chanteur et comédien est entendu dans les locaux du premier district de la police judiciaire, à Paris. Cette audition fait suite aux plaintes qui ont été déposées contre l’artiste pour des faits présumés de nature sexuelle, dont certains remonteraient aux années 1990 et 2000. Les investigations sont désormais centralisées au parquet de Nanterre.

Plusieurs plaintes au cœur de l’enquête

Les enquêteurs doivent interroger l’artiste sur différentes accusations portées devant la justice. Parmi les dossiers évoqués figurent notamment une plainte pour tentative de viol et agression sexuelle concernant des faits présumés survenus en 1997 à Acapulco, ainsi qu’une autre plainte visant une tentative de viol qui aurait eu lieu en 2000 à Monaco. D’autres accusations portent sur deux agressions sexuelles présumées en 2002 et 2003, formulées par une ancienne salariée du label de Patrick Bruel. Une plainte déposée à Metz concernerait également des faits datant de 2008. Une autre procédure vise un viol présumé en 2012 lors d’un festival de cinéma à Dinard. Ces éléments font partie des faits sur lesquels l’artiste doit être entendu au cours de sa garde à vue. Les investigations devront permettre de vérifier les déclarations des plaignantes, d’examiner les éléments versés aux procédures et de confronter Patrick Bruel aux accusations portées contre lui.

Des faits qui remontent parfois à de nombreuses années

Une partie des accusations porte sur des faits anciens, parfois vieux de plus de 20 ans. Cette ancienneté peut rendre les investigations particulièrement complexes, notamment en raison de la question de la prescription, de la recherche d’éventuels témoins et de la conservation des éléments matériels. La centralisation des dossiers au parquet de Nanterre vise à regrouper les procédures et à donner une cohérence judiciaire à l’ensemble des accusations visant le chanteur. Cette étape doit permettre aux enquêteurs d’établir précisément quels faits peuvent encore être instruits, dans quelles conditions et sur quelles bases juridiques.

Une plainte distincte non abordée durant l’audition

La plainte avec constitution de partie civile déposée par Flavie Flament pour viol ne serait pas abordée dans le cadre de cette garde à vue. Cette procédure suit un parcours judiciaire distinct. L’audition de Patrick Bruel porte donc sur d’autres faits récemment portés à la connaissance de la justice et regroupés dans le cadre des investigations conduites sous l’autorité du parquet de Nanterre.

Patrick Bruel conteste les accusations

Face aux accusations, Patrick Bruel nie les faits qui lui sont reprochés. Son entourage et sa défense rappellent que l’artiste conteste l’ensemble des mises en cause. La suite de la procédure dépendra des éléments recueillis durant cette garde à vue. À l’issue de son audition, plusieurs options procédurales sont possibles : une levée de garde à vue sans poursuite immédiate, une prolongation, une convocation ultérieure, ou d’éventuelles suites judiciaires décidées par le parquet.