Patrick Bruel devant les juges : le parquet demande sa mise en examen et la détention provisoire

Patrick Bruel, 67 ans, a été déféré ce mercredi après avoir été placé en garde à vue lundi matin dans les locaux du premier district de police judiciaire de Paris. Cette garde à vue, prolongée mardi de 24 heures, fait suite à une enquête pour violences sexuelles visant plusieurs faits dénoncés sur une longue période. Le parquet de Nanterre requiert l’ouverture d’une information judiciaire et la mise en examen du chanteur pour des faits de viols, tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel. Il demande également son placement en détention provisoire.

Treize victimes présumées évoquées à ce stade

Les investigations portent, à ce stade, sur des faits concernant 13 victimes présumées. L’enquête vise notamment les dénonciations de trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d’agressions sexuelles et de tentatives de viol qui auraient été commis en 1997, 2000 et 2001. D’autres faits examinés concernent des accusations de viol ou tentative de viol, d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel, identifiées au fil des investigations. Parmi les éléments du dossier figure notamment la dénonciation d’un viol à Dinard en 2012 par une femme âgée de 32 ans au moment des faits.

Un volet belge dans le dossier

Patrick Bruel doit aussi répondre d’une dénonciation officielle transmise par les autorités belges. Elle concerne une plainte pour viol et agression sexuelle qui aurait eu lieu à Bruxelles en 2010, visant une femme alors âgée de 40 ans.

La détention provisoire réclamée, mais pas encore décidée

La demande du parquet ne vaut pas incarcération automatique. À ce stade, il s’agit d’une réquisition. Les juges d’instruction doivent d’abord statuer sur une éventuelle mise en examen. Si celle-ci est prononcée, la question d’un contrôle judiciaire ou d’une détention provisoire sera examinée dans un second temps par les magistrats compétents. Le placement en détention provisoire, s’il était ordonné, constituerait une étape cruciale dans ce dossier. Mais aucune décision définitive n’a été annoncée à ce stade sur l’incarcération du chanteur.

Patrick Bruel conteste les faits qui lui sont reprochés. Ses avocates ont indiqué qu’il entendait répondre aux questions des enquêteurs et transmettre les éléments qu’il juge nécessaires à sa défense.