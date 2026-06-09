Patrick Bruel présenté à un juge ce mercredi après les multiples accusations de viols

Patrick Bruel va être déféré ce mercredi à l’issue de sa garde à vue. Le chanteur de 67 ans doit être présenté à un juge d’instruction dans le cadre d’une enquête pour violences sexuelles visant plusieurs plaignantes. Sa garde à vue, commencée lundi, a été prolongée de 24 heures. Cette prolongation permet aux enquêteurs de poursuivre les auditions avant la présentation du dossier à un magistrat.

Un dossier qui s’alourdit

L’enquête vise des accusations de viols, tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement. Les faits dénoncés s’étalent sur plusieurs années et concernent des situations signalées en France, mais aussi en Belgique. Le parquet de Nanterre centralise une grande partie des procédures. Le dossier regroupe plusieurs plaintes et signalements, dont certains concernent des faits anciens, déjà évoqués dans de précédentes enquêtes ou relancés après de nouvelles démarches judiciaires.

De nouvelles plaintes annoncées

La présentation de Patrick Bruel devant un juge fait suite à de nouvelles plaintes pour viols et tentative de viol. Ces nouvelles accusations viennent s’ajouter à un dossier déjà dense, dans lequel plusieurs femmes mettent en cause le chanteur. Certaines procédures portent sur des faits présumés remontant à la fin des années 1990, d’autres à la décennie 2010. Plusieurs plaignantes affirment avoir subi des violences sexuelles dans des contextes professionnels, artistiques ou privés.

Le juge devra décider de la suite

Après le défèrement, le juge d’instruction pourra décider du statut judiciaire de Patrick Bruel. Il pourra notamment être mis en examen si des indices graves ou concordants sont retenus, ou placé sous le statut de témoin assisté si les éléments sont jugés insuffisants à ce stade pour une mise en examen. Le magistrat pourra aussi décider d’éventuelles mesures de contrôle judiciaire, selon les réquisitions du parquet et l’état du dossier.