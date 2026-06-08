Patrick Bruel en garde à vue, deux nouvelles plaintes pour viol déposées

Patrick Bruel a été placé en garde à vue lundi matin dans les locaux de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Le chanteur et comédien est entendu dans le cadre d’enquêtes portant sur des accusations de viols, tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel. Le parquet de Nanterre indique que les faits examinés concernent, à ce stade, 13 victimes présumées. Sa garde à vue peut durer jusqu’à 48 heures. Elle vise notamment à l’interroger sur plusieurs plaintes déjà connues, mais aussi sur de nouveaux signalements récemment versés au dossier.

Deux nouvelles plaintes pour viol

Deux femmes ont déposé de nouvelles plaintes pour viol les 27 mai et 3 juin. La première est Florima Treiber, ancienne Miss Alsace, qui accuse Patrick Bruel de l’avoir violée en avril 2008. La seconde est une kinésithérapeute prénommée Séverine, qui dénonce un viol commis en mai 2000. Patrick Bruel conteste ces accusations.

Ces deux plaintes s’ajoutent à un dossier judiciaire déjà lourd, dans lequel plusieurs femmes mettent en cause le chanteur pour des faits qui s’étendraient sur plusieurs décennies.

Flavie Flament l’accuse de viol lorsqu’elle était adolescente

Patrick Bruel est également visé par une plainte de Flavie Flament. L’animatrice de télévision l’accuse de viol à Paris en 1991, alors qu’elle était adolescente. Le chanteur a contesté les faits, affirmant que leur relation n’avait été « ni violente, ni contrainte, ni sournoise ».

Une enquête rouverte dans l’affaire Ophélie Fajfer

Le parquet de Nanterre a aussi rouvert une enquête après le classement sans suite, en 2022, d’une plainte pour viol déposée par Ophélie Fajfer. Les faits dénoncés remontent à 2015. Elle était alors âgée de 19 ans. Son avocate, Myriam Guedj Benayoun, a salué la reprise des investigations, estimant que la justice devait poursuivre son travail.

Des faits examinés en France et en Belgique

L’audition de Patrick Bruel porte également sur une dénonciation transmise par les autorités belges, après une plainte visant des faits de viol et d’agression sexuelle qui auraient été commis à Bruxelles en 2010 sur une femme alors âgée de 40 ans.

Patrick Bruel conteste les faits qui lui sont reprochés. Il affirme n’avoir jamais imposé de relation sexuelle et dit vouloir laisser la justice faire son travail.