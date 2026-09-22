Claude Makelele et Ludovic Giuly rejoignent Disney+ : deux anciens du Real Madrid et du Barça pour couvrir la Liga

Disney+ muscle encore son équipe football. Après avoir recruté Omar Da Fonseca et Julien Brun pour commenter le Championnat d’Espagne, la plateforme accueille deux nouveaux visages bien connus du football français : Claude Makelele et Ludovic Giuly. Les deux anciens internationaux français deviennent consultants pour la couverture de la Liga proposée sur ESPN via Disney+.

Leur arrivée a été officialisée à l’occasion du derby madrilène entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, remporté 2-1 par les Colchoneros dimanche 20 septembre. Makelele et Giuly étaient présents au Metropolitano pour accompagner le dispositif mis en place autour de cette affiche.

Makelele et Giuly connaissent parfaitement la Liga

Le choix des deux anciens joueurs n’est évidemment pas anodin. Claude Makelele a évolué pendant cinq saisons en Espagne, d’abord au Celta Vigo entre 1998 et 2000, puis au Real Madrid de 2000 à 2003. Avec le club madrilène, le milieu de terrain français a notamment remporté deux Championnats d’Espagne ainsi que la Ligue des champions en 2002.

Ludovic Giuly connaît lui aussi très bien le football espagnol. Après son passage à Monaco, l’attaquant rejoint le FC Barcelone en 2004 et y reste jusqu’en 2007. Il remporte deux fois la Liga et participe au sacre du Barça en Ligue des champions en 2006, au sein d’une équipe où évoluent notamment Ronaldinho, Samuel Eto’o et le jeune Lionel Messi.

Les deux hommes ont ensuite été coéquipiers au Paris Saint-Germain à partir de 2008. Ils se retrouvent désormais dans un tout autre rôle, celui de consultants chargés d’apporter leur expérience lors des grandes affiches espagnoles.

Disney+ renforce son équipe autour d’Omar Da Fonseca et Julien Brun

Claude Makelele et Ludovic Giuly rejoignent un dispositif déjà renforcé pendant l’été. Omar Da Fonseca a quitté beIN Sports après 14 ans pour rejoindre Disney+ aux côtés de Julien Brun.

Disney+ dispose ainsi de plusieurs spécialistes directement liés au football espagnol. Da Fonseca reste l’une des voix les plus identifiées à la Liga en France, tandis que Makelele et Giuly peuvent s’appuyer sur leur expérience respective au Real Madrid et au FC Barcelone.

Le recrutement des deux anciens internationaux confirme également la volonté de Disney+ d’entourer ses retransmissions d’un véritable dispositif éditorial, avec commentaires, avant-matchs et interventions de consultants autour des principales affiches.

Les 380 matchs de Liga diffusés chaque saison

Cette offensive intervient quelques semaines après un bouleversement important dans les droits télévisés du football espagnol en France. Après 14 saisons sur beIN Sports, la Liga a changé de diffuseurs pour rejoindre Disney+ et DAZN à partir de la saison 2026-2027.

Les deux plateformes ont signé des accords séparés couvrant trois saisons, jusqu’à la fin de l’exercice 2028-2029. Disney+ comme DAZN peuvent diffuser les dix rencontres de chaque journée, soit l’intégralité des 380 matchs de Liga par saison.

Sur Disney+, les rencontres sont proposées à travers ESPN, avec une couverture en français. Pour la plateforme américaine, l’arrivée de Claude Makelele et Ludovic Giuly complète donc une équipe construite autour de personnalités immédiatement identifiables par les amateurs de football.

Disney+ mise sur des anciens joueurs très identifiés au Real et au Barça

Avec Makelele et Giuly, Disney+ associe surtout deux anciens joueurs directement liés aux deux clubs les plus suivis du Championnat d’Espagne. L’un a porté le maillot du Real Madrid pendant trois saisons, l’autre celui du FC Barcelone pendant trois ans.

Leur première apparition dans ce nouveau rôle a justement eu lieu lors d’une affiche particulièrement symbolique : Atlético de Madrid-Real Madrid, disputé dimanche 20 septembre. Les deux anciens joueurs étaient présents aux abords de la pelouse avant la rencontre aux côtés de l’équipe d’ESPN France.

Un mois après l’arrivée d’Omar Da Fonseca et Julien Brun, Disney+ poursuit ainsi la constitution de son équipe française pour accompagner sa première saison complète de diffusion de la Liga.