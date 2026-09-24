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Londres crée un escadron spatial pour protéger ses satellites

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Londres crée un escadron spatial pour protéger ses satellites
Londres crée un escadron spatial pour protéger ses satellites

L’armée britannique a annoncé ce mardi la création d’un escadron spatial destiné à protéger ses satellites. Cette nouvelle unité de la Royal Air Force aura pour mission de perturber, dégrader et neutraliser les activités ennemies dans l’espace. Washington a révélé récemment disposer d’armes en orbite, confirmant la dimension militaire que prend désormais cet environnement stratégique.

Une militarisation accélérée de l’orbite

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de militarisation accrue de l’espace, où les infrastructures satellitaires deviennent des cibles prioritaires. Les satellites jouent un rôle crucial pour les communications militaires, la surveillance et les systèmes de positionnement. Leur vulnérabilité face aux capacités antisatellites développées par plusieurs puissances inquiète les états-majors occidentaux.

La Royal Air Force rejoint ainsi le petit cercle des nations dotées d’une capacité de défense spatiale opérationnelle. Cette décision marque une évolution majeure dans la doctrine militaire britannique, qui reconnaît que la maîtrise de l’espace conditionne la supériorité sur les théâtres terrestres. Les détails techniques et le calendrier de déploiement de cet escadron n’ont pas été précisés.

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