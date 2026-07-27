La Poste augmentera ses tarifs de 6,73 % au 1er janvier 2027

La Poste prévoit d'augmenter ses tarifs de 6,73 % à partir du 1er janvier 2027, influencés par la baisse des volumes de courrier et l'augmentation des coûts d'exploitation. Les tarifs des lettres et des colis enregistreront des hausses variées, tout en tenant compte d'une diminution des dépenses globales des ménages pour les services postaux.

La Poste a annoncé une nouvelle hausse des tarifs de ses services postaux à compter du 1er janvier 2027. Les prix du courrier et des colis relevant du service universel progresseront en moyenne de 6,73 %, une augmentation légèrement inférieure à celle appliquée en 2026 (+7,4 %). Cette évolution s’inscrit dans un contexte de baisse continue des volumes de courrier, tandis que les coûts d’exploitation et les investissements nécessaires au maintien du service universel continuent d’augmenter.

Dans le détail, le prix de la lettre verte de 20 grammes passera de 1,52 euro à 1,67 euro. L’e-lettre rouge sera facturée 1,70 euro contre 1,60 euro actuellement, tandis que la Lettre Services Plus atteindra 3,67 euros. La lettre internationale coûtera désormais 2,45 euros et le tarif de la lettre recommandée passera de 6,11 euros à 6,47 euros.

Des évolutions également pour les colis

Les expéditions Colissimo vers la France métropolitaine et l’international verront leurs tarifs augmenter de 4,1 %. En revanche, les envois entre l’Hexagone et les territoires ultramarins bénéficieront d’une baisse de 5 %. Les entreprises seront également concernées, avec une hausse moyenne de 5,1 % des tarifs du courrier industriel, variable selon les offres souscrites.

La Poste explique que ces ajustements tarifaires sont destinés à garantir la pérennité du service universel postal tout en maintenant un niveau de qualité élevé. Le groupe souligne que, malgré la hausse des prix, les dépenses globales des ménages consacrées aux produits postaux devraient continuer de diminuer, en raison de la baisse constante du nombre de lettres envoyées avec la généralisation des échanges numériques. Depuis 2017, le prix du timbre vert a ainsi plus que doublé, illustrant la profonde transformation des usages postaux en France.