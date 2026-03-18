Le chanteur et acteur Patrick Bruel est mis en cause par huit femmes pour des faits présumés de violences sexuelles qui se seraient déroulés entre 1992 et 2019, selon Mediapart. Les témoignages recueillis décrivent des comportements jugés inappropriés, dont certains relèveraient, selon les plaignantes, d’agressions sexuelles. L’une d’elles affirme avoir été âgée de 15 ans au moment des faits qu’elle dénonce.

Deux plaintes déposées, dont une pour viol

Parmi ces huit témoignages, deux ont donné lieu à des démarches judiciaires. Une plainte pour viol et une autre pour tentative de viol ont été déposées. Il est également indiqué qu’une responsable d’organisme lié au cinéma français a saisi la justice le 12 mars pour des faits présumés remontant à novembre 1997, lors d’un festival à Acapulco. Cette plainte vise des faits qualifiés de « tentative de viol et agression sexuelle ».

Par ailleurs, une enquête préliminaire pour viol serait actuellement en cours au parquet de Saint-Malo, concernant des faits supposés survenus en 2012 à Dinard.

Une contestation ferme de la part de Patrick Bruel

Face à ces accusations, Patrick Bruel conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Par l’intermédiaire de son avocat, il réfute toute « violence », « brutalité » ou « contrainte ». Sa défense insiste sur l’absence de reconnaissance des faits décrits par les plaignantes.

Un précédent similaire

Une affaire antérieure visant Patrick Bruel, révélée en 2019, avait déjà fait l’objet d’une enquête. Celle-ci avait été classée sans suite en décembre 2020.

À ce stade, Patrick Bruel reste présumé innocent.