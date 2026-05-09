Ça chauffe pour Patrick Bruel, désormais mis en cause par près de 30 femmes pour violences sexuelles

Patrick Bruel est désormais mis en cause par près de 30 femmes pour des faits de violences sexuelles et sexistes. Plusieurs témoignages dénoncent des viols. L’affaire, qui a éclaté publiquement au printemps 2026, s’est élargie avec de nouveaux témoignages portant sur des périodes, des lieux et des contextes différents.

Des accusations sur près de trois décennies

Les faits s’étendraient de 1991 à 2019. Les témoignages publiés évoquent des situations en marge de concerts, de tournages, de rencontres professionnelles, de festivals ou encore de massages. Quinze nouveaux témoignages ont été ajoutés au dossier le 7 mai, après une première série de quatorze femmes. L’un d’eux concerne une femme qui affirme avoir été violée alors qu’elle était mineure.

Trois enquêtes judiciaires ouvertes

Le chanteur est visé par trois enquêtes : une à Paris pour tentative de viol et agression sexuelle, une à Saint-Malo pour viol, et une en Belgique après une plainte pour agression sexuelle. L’enquête parisienne fait suite à une plainte déposée le 12 mars par Daniela Elstner, actuelle directrice générale d’Unifrance, pour des faits allégués remontant à 1997.

Daniela Elstner confirme ses accusations

Daniela Elstner a été entendue par la police judiciaire dans le cadre de l’enquête ouverte à Paris. Elle accuse Patrick Bruel de l’avoir agressée en 1997, en marge du Festival du film français d’Acapulco, alors qu’elle travaillait pour Unifrance. Son audition s’inscrit dans une procédure visant à vérifier les faits qu’elle dénonce.

Saint-Malo, Bruxelles : deux autres volets judiciaires

À Saint-Malo, l’enquête concerne une plainte déposée en septembre 2024 par une femme qui accuse Patrick Bruel d’un viol présumé en octobre 2012, en marge du Festival du film britannique de Dinard. En Belgique, une autre enquête porte sur des faits allégués datant de 2010, après la plainte d’une attachée de presse liée à la RTBF.

Des témoignages qui s’accumulent

Les témoignages décrivent des comportements répétitifs : gestes imposés, situations sexuelles non consenties, contacts physiques dénoncés comme agressifs, propositions insistantes ou faits plus graves qualifiés par certaines femmes de viols. Les contextes varient, mais plusieurs récits placent les faits allégués dans des espaces professionnels ou semi-professionnels, où le rapport de notoriété et d’influence aurait joué un rôle central.

Patrick Bruel conteste les accusations

Par la voix de ses avocats, Patrick Bruel conteste toute violence ou contrainte. Sa défense affirme qu’il n’a jamais ignoré un refus ni forcé un geste ou un acte sexuel. Les avocats du chanteur reconnaissent qu’il a pu, par le passé, chercher à séduire ou proposer une relation intime, mais rejettent les accusations de passage en force.