Drame à Paris: Alyette Debray-Mauduy, rédactrice en chef adjointe du Figaro, meurt à vélo dans une collision avec un camion près de l’Assemblée nationale

Alyette Debray-Mauduy, rédactrice en chef adjointe du Figaro, meurt à 57 ans dans une collision avec un camion à Paris. L'accident, survenu près de l'Assemblée nationale, soulève des questions sur la sécurité des cyclistes, avec une enquête en cours pour homicide involontaire. Son décès provoque une vive émotion au sein du Figaro.

La cycliste de 57 ans décédée lundi dans une collision avec un poids lourd au cœur de Paris était Alyette Debray-Mauduy, rédactrice en chef adjointe du service Art de Vivre du Figaro. Son identité, inconnue lors des premières informations diffusées après l’accident, a été annoncée par le quotidien.

La journaliste circulait à vélo au niveau du pont de la Concorde, entre la place de la Concorde et l’Assemblée nationale, lorsqu’elle a été percutée par un camion. Le drame s’est produit dans la matinée, aux alentours de 9 heures. Malgré l’intervention rapide des secours, Alyette Debray-Mauduy n’a pas pu être réanimée et son décès a été constaté sur place.

Le camion aurait tourné à droite au moment de la collision

Les premiers éléments permettent de mieux comprendre la configuration de l’accident. Le poids lourd et la cycliste circulaient dans le même secteur en provenance du cours la Reine. Le camion aurait ensuite tourné à droite afin de rejoindre le pont de la Concorde en direction de l’Assemblée nationale, tandis qu’Alyette Debray-Mauduy poursuivait sa route à vélo.

La question de la visibilité du chauffeur fait partie des éléments étudiés par les enquêteurs. Un problème lié à l’angle mort du poids lourd est notamment envisagé. Le conducteur a été soumis à des dépistages d’alcool et de stupéfiants, qui se sont révélés négatifs.

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

Le parquet de Paris a ouvert une enquête en flagrance pour « homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ». Les investigations ont été confiées au Service du traitement judiciaire des accidents, chargé d’établir précisément les trajectoires du camion et de la cycliste ainsi que les circonstances du choc.

Ce nouveau décès intervient alors que plusieurs accidents mortels impliquant des cyclistes ont marqué la capitale ces dernières années. En février, une cycliste de 29 ans avait notamment été tuée par un poids lourd près de Barbès. Dans cette affaire également, le camion avait heurté la victime alors qu’il effectuait un changement de direction.

Le Figaro sous le choc après la mort d’Alyette Debray-Mauduy

La mort d’Alyette Debray-Mauduy a provoqué une forte émotion au sein du Figaro. Elle occupait le poste de rédactrice en chef adjointe du service Art de Vivre et travaillait notamment sur les sujets liés au design, aux voyages, à la gastronomie et au golf.

Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro, lui a rendu hommage après l’annonce du décès. « Nous sommes sous le choc de cette terrible nouvelle », a-t-il déclaré. Il a également salué une « personnalité lumineuse » et une « journaliste remarquable ».

Une journaliste très présente dans l’univers du golf

Alyette Debray-Mauduy était particulièrement connue dans le milieu du golf français. Elle avait consacré de nombreux articles et reportages aux parcours, aux destinations, au matériel et à l’évolution de cette discipline.

Elle suivait également les univers du voyage et du design pour le quotidien. Au fil des années, elle était devenue une figure familière de nombreux événements liés au golf et à l’Art de Vivre. Mariée et mère de deux enfants, Alyette Debray-Mauduy avait 57 ans.

Un nouveau drame impliquant un cycliste à Paris

La mort d’Alyette Debray-Mauduy intervient près de deux ans après celle de Paul Varry, cycliste de 27 ans tué en octobre 2024 dans le 8e arrondissement de Paris après une altercation avec un automobiliste. Les circonstances sont différentes, mais cette affaire avait fortement relancé le débat sur la sécurité des cyclistes dans la capitale.

Le dossier Paul Varry a depuis connu une évolution judiciaire importante : le conducteur impliqué a été renvoyé devant la cour d’assises pour meurtre. La mort d’Alyette Debray-Mauduy ajoute aujourd’hui un nouveau drame à la longue série d’accidents mortels impliquant des cyclistes, cette fois en plein cœur de Paris, entre la place de la Concorde et l’Assemblée nationale.